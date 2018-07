Londrina bate Paysandu e emplaca terceira vitória consecutiva na Série B

A postura impetuosa e ofensiva do Londrina renderam mais três pontos ao time paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. Em partida disputada neste sábado, no Estádio do Café, foi amplamente superior ao Paysandu, vencendo por 2 a 0, em duelo válido pela 31.ª rodada da competição.

Com mais este triunfo, o terceiro consecutivo, os paranaenses chegaram aos 46 pontos, em sétimo lugar. Enquanto isso, o Paysandu caiu para 13.º e com os mesmos 38 pontos segue próximo à zona de rebaixamento.

A estratégia do técnico Marquinhos Santos era marcar o rápido ataque do Londrina e sair para o jogo no contra-ataque. Por isso, escalou três volantes. Entretanto, Negueba fez o plano sucumbir aos dois minutos de jogo, quando aproveitou a falha da defesa adversária, completando para o gol vazio após bate-rebate dentro da grande área.

Os visitantes até tentaram reagir, mas viram o goleiro César salvar com o pé um chute à queima-roupa de Caion, aos 11 minutos. O domínio dos mandantes, porém, era grande e efetivo. Aos 13 minutos, em mais uma jogada de velocidade, Carlos Henrique completou de primeira o belo passe de Artur, fazendo 2 a 0.

Na etapa complementar, o Paysandu voltou mais ofensivo, trocando um volante por um atacante. O Londrina procurou administrar a vantagem, que poderia ter sido ampliada depois que Ayrton cometeu pênalti aos 15 minutos.

O lateral empurrou por trás o adversário dentro da área. Na cobrança, Germano bateu na trave, após o árbitro ter anotado que o goleiro Emerson retardou - estrategicamente - a primeira tentativa de batida.

O Paysandu volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Criciúma, na Curuzu, em Belém. Já o Londrina viaja até Natal, onde encara o lanterna ABC no próximo sábado, às 17h30, no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 X 0 PAYSANDU

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Jumar e Jardel (Bidía); Artur, Carlos Henrique (Alisson Safira) e Negueba (Patrick Vieira). Técnico: Claudio Tencati.

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Diego Ivo e Perí (Lucas Taylor); Augusto Recife, Renato Augusto, Nando Carandina (Welington Junior) e Fábio Matos (Jhonnatan); Caion e Wellinton Júnior. Técnico: Marquinhos Santos.

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

GOLS - Negueba, aos dois, e Carlos Henrique, aos 13 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Silva (Londrina), Emerson e Welinton Junior (Paysandu)

RENDA - R$ 31.541.

PÚBLICO - 1.776 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).