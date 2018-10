Londrina bate São Bento, amplia série invicta e se aproxima do G4 da Série B

No encerramento da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina fez jus ao fator casa e venceu o São Bento por 2 a 1, na noite deste sábado, no Estádio do Café. Com gols marcados por Felipe Marques e Dagoberto - Tony descontou para os visitantes -, o time mandante chegou a cinco jogos sem derrota e tenta se aproximar do G4 da tabela.

Com os três pontos, o Londrina ganhou uma posição e agora está em oitavo, com 44 pontos. Já o São Bento vive uma situação diferente na tabela. Com 39 pontos, o time paulista aparece na 14ª colocação e está apenas a sete pontos da zona de rebaixamento. Portanto, ainda corre riscos.

Em casa, o Londrina começou a partida tendo mais posse de bola e ditando o ritmo de jogo, principalmente em passes rápidos no meio-campo e bolas alçadas na área. Mas encontrava o São Bento bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque.

Apesar disso, o primeiro gol saiu mesmo do lado do time mandante. Aos 13 minutos, Dagoberto cobrou escanteio fechado na área, o goleiro Rodrigo Viana afastou mal e a bola sobrou para Felipe Marques, que chutou firme para o fundo das redes, sem chances de defesa.

A partir daí, o São Bento passou a apostar em jogadas pelas laterais. Em um desses lances, aos 26 minutos, Samuel Santos fez bela jogada e chutou cruzado, mas ninguém apareceu para concluir para o fundo das redes.

Nos acréscimos, o Londrina mostrou superioridade e conseguiu ampliar. Aos 47 minutos, após um cruzamento na área, Lucas Costa foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Dagoberto foi para a cobrança e não desperdiçou. Ele tem 13 gols, um atrás de Lucão, do Goiás, artilheiro da Série B.

Atrás no placar, o São Bento voltou melhor do intervalo para a segunda etapa. Tanto que logo aos cinco minutos, Francis teve uma boa chance de diminuir, quando após cruzamento da direita, o atacante pegou de primeira, mas a bola acabou saindo por cima do gol, rente ao travessão.

Depois de algumas tentativas, a equipe visitante conseguiu diminuir. Aos 21 minutos, Marcelo Cordeiro cruzou rasteiro e contou com um desvio do goleiro Alan para a bola sobrar livre para Tony. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No decorrer do segundo tempo, os dois times foram para o tudo ou nada e, aos 26 minutos, o Londrina perdeu a chance de fechar o placar. Felipe Marques encontrou Dagoberto na área, que chutou de primeira, mas parou em uma defesa à queima roupa do goleiro Rodrigo Viana.

Os dois times já voltam a campo no decorrer da próxima semana para a disputa da 32ª rodada. Na sexta-feira, o São Bento recebe o Criciúma, às 20h30, no estádio Walter Ribeiro em Sorocaba (SP). No sábado, o Londrina visita o Sampaio Corrêa, às 21h, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 x 1 SÃO BENTO

LONDRINA - Alan; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite (Dudu); Felipe Marques, Paulinho Moccelin (Tiago Ribeiro) e Dagoberto (Carlos Henrique). Técnico: Roberto Fonseca.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Luizão, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia (Zezinho), Dudu Vieira e Samuel Santos; Francis, Roni (Cléo Silva) e Gabriel Vasconcelos (Celsinho). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Felipe Marques, aos 13, e Dagoberto (pênalti), aos 47 minutos do primeiro tempo. Tony, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Moccelin e Dirceu (Londrina); Francis, Dagoberto e Anderson Sales (São Bento).

CARTÃO VERMELHO - Éverton Silva (São Bento).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA - R$ 16.288,00.

PÚBLICO - 1.085 pagantes (1.295 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).