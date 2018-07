Londrina busca empate em casa no último lance, mas fica fora do G-4 da Série B

O resultado, no entanto, poderia ter sido pior, já que Alisson Safira marcou o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Londrina viu a diferença para o G4 aumentar. Com 49 pontos e na sexta colocação, os comandados do técnico Cláudio Tencatti têm dois a menos do que o Avaí, o quarto colocado. O Luverdense está na 12.ª colocação, com 43 pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado, com os dois times criando pelo menos três boas oportunidades cada. A melhor chance do Londrina veio em finalização de Léo. Diogo Silva desviou com as pontas dos dedos e a bola explodiu na trave. O Luverdense assustou em finalizações de Jean Patrick e Sérgio Mota, ambas defendidas por Marcelo Rangel.

O Londrina voltou do intervalo querendo abrir o placar nos primeiros minutos e criou boas oportunidades em finalização de Zé Rafael e cabeceio de Keirrison, mas Diogo Silva fez duas grandes defesas. Do outro lado do campo, Marcelo Rangel acabou entregando. Jean Patrick arriscou de longe e o goleiro paranaense deixou a bola entrar ao tentar segurar, aos 25 minutos.

Os donos da casa foram com tudo para cima e o empate veio nos acréscimos. Alisson Safira disparou em velocidade após desvio de Itamar, ganhou do zagueiro, invadiu a área e tocou na saída do goleiro: 1 a 1, mas não houve nem tempo para buscar a virada.

O Londrina volta a campo nesta terça-feira, quando enfrentará o Brasil-RS, às 21h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Na sexta, às 21h30 (de Brasília), o Luverdense recebe o Náutico, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Os dois jogos serão válidos pela 32.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 1 LUVERDENSE

LONDRINA - Marcelo Rangel; Lucas Ramón, Everton Sena, Marcondes e Léo; Germano, Anderson, Rondinelly (Rafael Gava) e Zé Rafael (Alisson Safira); Jô e Keirrison (Itamar). Técnico: Cláudio Tencatti.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Moacir, Gabriel Valongo (Luiz Otávio), Everton e Paulinho; Jean Patrick, Ricardo, Douglas Baggio e Sérgio Mota; Rafael Silva (Raphael Macena) e Alfredo (Tozin). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Jean Patrick, aos 25, e Alisson Safira, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Rafael, Léo e Keirrison (Londrina); Gabriel Valongo, Sérgio Mota e Luiz Otávio (Luverdense).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL).

RENDA - R$ 95.888,00.

PÚBLICO - 4.664 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).