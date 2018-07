Londrina decepciona em casa em empate sem gols contra o lanterna Náutico

O Londrina perdeu uma grande oportunidade de entrar de vez na briga pelo G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B. Diante do lanterna Náutico, em pleno estádio do Café, em Londrina (PR), o clube paranaense desperdiçou chances e empatou por 0 a 0, neste sábado, pela 16.ª rodada.

Com o resultado, o clube paranaense foi aos 24 pontos e chegou a cinco jogos sem perder, sendo dois empates e três vitórias. Já o clube pernambucano segue agonizando na 20.ª e última colocação, com oito pontos.

Do começo ao fim do primeiro tempo, os dois times criaram muitas chances e deixaram o jogo bastante aberto. Logo aos oito minutos, Alisson Safira fez grande jogada e tocou para Jonatas Belusso. O artilheiro, de frente para o gol do Náutico, chutou mal e desperdiçou uma grande oportunidade.

A resposta pernambucana veio aos 15 minutos. Henrique Ávila tabelou com Iago Silva e invadiu a área. O lateral-esquerdo trouxe a bola ao meio e tentou o arremate. Para a sorte do goleiro César, a bola tirou tinta da trave esquerda e foi para fora.

A melhor oportunidade da primeira etapa, entretanto, aconteceu aos 29 minutos. O Londrina chegou com Arthur, que arriscou de longe. A bola tinha endereço do ângulo, mas Jefferson espalmou para escanteio.

No primeiro lance do segundo tempo, o goleiro do Londrina precisou trabalhar. Iago Silva fintou com facilidade Marcondes e chutou forte e rasteiro. César se esticou e espalmou para evitar o gol.

O time pernambucano mostrou que estava com sorte aos oito minutos. Mais uma vez Jonatas Belusso recebeu o passe sozinho na marca do pênalti, dominou, mas chutou para fora, de forma inacreditável.

Pela 17.ª rodada, os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Londrina vai até Campinas (SP) para enfrentar o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 16h30. O Náutico recebe o Criciúma, às 19 horas, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 x 0 NÁUTICO

LONDRINA - César; Reginaldo, Gustavo, Marcondes e Ayrton; Bidía, Rafael Gava (Marcinho), Artur, Celsinho (Fabinho) e Alisson Safira (Carlos Henrique); Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencati.

NÁUTICO - Jefferson; Léo, Breno, Felipe Gabriel e Henrique Ávila; Amaral, Suelinton (Gerônimo), Jobson (Cal Rodrigues) e Miranda; Iago Silva e Alison (Erik). Técnico: Beto Campos.

CARTÕES AMARELOS - Bidía (Londrina); Breno, Iago Silva, Suelinton e Jobson (Náutico).

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez (SP).

RENDA - R$ 61.692,00.

PÚBLICO - 3.447 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).