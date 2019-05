Londrina derrota Brasil de Pelotas em casa e segue 100% na Série B

Sem Dagoberto, o Londrina conseguiu conquistar sua segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio do Café. Na estreia, o time havia batido o CRB por 2 a 1.

Já o Brasil de Pelotas continua sem pontuar. Na primeira rodada, o time xavante acabou sendo derrotado pelo Bragantino, por 1 a 0.

O Brasil foi para Londrina com uma postura cautelosa. O time apostou no contra-ataque e conseguiu anular os pontos fortes do rival por quase todo o primeiro tempo. A única falha foi aos 46 minutos, quando Anderson Oliveira ficou com uma bola espirrada, após cobrança de lateral, pelo lado esquerdo de campo. Ele "tabelou" com Ricardo Luz e mandou no fundo das redes.

Com 65% de posse de bola, o Londrina conseguiu envolver o Brasil, mas custou para chegar com perigo. O gol de Anderson Oliveira foi o ponto fora da curva. Antes, apenas uma boa triangulação assustou. Germano deixou com Safira, que rolou para Higor Leite chutar. Carlos Eduardo jogou para escanteio, mas nada valeu.

O Brasil, por sua vez, ficou nos lampejos de seus jogadores. A principal oportunidade foi em uma cobrança de escanteio, que encontrou Carlos Jatobá. O volante cabeceou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Londrina voltou melhor e esboçou uma pressão. Aos 14 minutos, Anderson Oliveira passou por Ricardo Luz e deixou com Alisson Safira, que deu de calcanhar para Marcelinho. Ele arriscou para defesa de Carlos Eduardo. O goleiro voltou a brilhar na tentativa de Diego.

O jogo foi caindo de produção e acabou ganhando em emoção no fim. Aos 40 minutos, enfim o Brasil chegou com perigo. Branquinho recebeu livre de marcação, mas acabou cabeceando por cima do gol. O time xavante acabou esbarrando na forte defesa do Londrina e não conseguiu impedir o revés na noite desta sexta-feira.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Coritiba na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. No sábado (dia 11), o Brasil recebe o CRB, às 19h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 x 0 BRASIL DE PELOTAS

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Sílvio e Felipe; Rômulo (Matheus Bertotto), Germando e Higor Leite (Matheus Bianqui); Marcelinho, Anderson Oliveira e Alisson Safira (Diego). Técnico: Alemão

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luz (Ednei), Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Sousa; Leandro Leite, Carlos Jatobá (Marcinho) e Murilo Rangel; Branquinho, Juba e Fabrício (Douglas Baggio). Técnico: Rogério Zimmermann.

GOL - Anderson Oliveira, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raí Ramos, Matheus Bertotto, Anderson Oliveira e Diego (Londrina); Sousa e Juba (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA - R$ 24.619,00.

PÚBLICO - 1.232 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).