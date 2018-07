Londrina dispensa goleiro e zagueiro que brigaram em jogo da Série B

A Série B mal começou e já tem time dispensando jogadores. Nesta quinta-feira, a diretoria do Londrina confirmou as saídas do goleiro Zé Carlos e do zagueiro Luizão, que brigaram ainda em campo após o empate por 1 a 1 contra o Brasil-RS, em Pelotas, pela segunda rodada, na última terça.

A confusão aconteceu no último lance do jogo. Depois de uma bola levantada na área, Luizão disputou no alto e Ícaro afastou. Após o apito final do árbitro Tiago Duarte Peixoto, o goleiro foi para cima do zagueiro, e eles acabaram trocando empurrões e até socos.

Em nota oficial, o Londrina disse que as dispensas ocorreram "em virtude do ocorrido durante o jogo contra o Brasil de Pelotas", e que "o goleiro Zé Carlos e o zagueiro Luizão não fazem mais parte do elenco profissional".

Luizão estava no Londrina desde 2015 e era querido no clube, já que marcou o gol do acesso na Série C daquele ano. Na atual temporada, fez oito partidas. Já o goleiro Zé Carlos estava no Santo André e foi contratado justamente para a Série B, disputando apenas as duas rodadas como titular.