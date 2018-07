Londrina e Confiança vencem e ficam perto da Série C

Ao contrário do que se imaginava, os times visitantes se deram melhor na largada nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Nos três jogos de ida disputados neste domingo, Londrina-PR e Confiança-SE, campeões estaduais, deram um grande passo em direção à Série C, em 2015. Ambos venceram por dois gols de diferença e carregam grande vantagem para os duelos de volta. Assim como nas oitavas de final, o gol marcado fora de casa é critério de desempate.

No massacrado gramado do estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), o Confiança, dirigido pelo técnico Betinho, ex-meia do Juventus e Palmeiras na década de 90, fez mais uma vítima. Com gols de Eron e Bibi, os campeões sergipanos derrotaram a Jacuipense-BA por 2 a 0. Desta forma, o time de Sergipe pode até perder por um gol de diferença na volta, no próximo domingo, que garantirá o acesso. Os baianos precisam vencer por três ou mais gols. Uma vitória baiana por 2 a 0 leva a definição para os pênaltis.

Em situação idêntica está o Londrina. No estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), o campeão paranaense venceu a Anapolina-GO, por 2 a 0, e ficou com uma mão na vaga. Os gols foram marcados por Paulinho e Dirceu, ambos na parte final do jogo. No estádio do Café, no próximo domingo, o time de Londrina (PR) poderá ser derrotado por até um gol de diferença, além de ter a vantagem do empate. Os goianos ainda podem passar com uma vitória por dois gols de diferença, desde que marquem no mínimo três vezes.

No estádio Castelão, em São Luis, o Moto Club-MA deu a pinta de que venceria bem o Tombense-MG ao abrir 2 a 0, com gols de Diego Renan e Fabiano. Mas os mineiros empataram em apenas três minutos, aos 19 com Élvis e aos 22 com Coutinho. Na volta, no próximo domingo, na cidade de Tombos (MG), o empate até por um gol dará a vaga ao time de Minas Gerais, que fez dois gols fora de casa. Mas quem vencer fica com a vaga.