Londrina e Sampaio Corrêa empatam e seguem próximos da zona da degola

Na luta contra o rebaixamento, Londrina e Sampaio Corrêa ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, no estádio do Café, em Londrina (PR), no encerramento da 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou também a estreia do técnico Sérgio Soares no comando do time paranaense - substituindo Marquinhos Santos, que foi para o São Bento.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa aparece na 15.ª colocação com 15 pontos, dois a mais do que o Brasil-RS, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Londrina, em 13.º, soma 16.

Com a cabeça na final da Copa do Nordeste contra o Bahia, o Sampaio Corrêa demorou a entrar no jogo e deu liberdade para o Londrina. O time paranaense ficou com a posse de bola e criou as melhores oportunidades de gol, sempre com o ex-santista Thiago Ribeiro.

O atacante foi lançado nas costas da defesa do Sampaio Corrêa e tentou de cobertura. A bola subiu e saiu pela linha de fundo. Na segunda tentativa, Thiago Ribeiro, bem colocado dentro da área, chutou na trave. E não parou aí. Ele chegou a abrir o marcador aos 43 minutos, em um chute cruzado. O árbitro, no entanto, assinalou impedimento do atleta, gerando muita reclamação por parte do Londrina.

No segundo tempo, o time maranhense entrou na partida e abriu o marcador aos três minutos. Em cobrança de falta de Marcelo, a bola bateu na barreira e sobrou limpa para Carlão. O atacante pegou o rebote e mandou para o fundo das redes.

A reação paranaense foi imediata. Após cobrança de escanteio, Alisson Safira disputou a bola com o goleiro Andrey e viu a bola ultrapassar a linha. Houve ainda uma disputa dentro da área, envolvendo o zagueiro Lucas Costa, mas o gol já havia sido assinalado. Houve reclamação geral dos maranhenses em cima do árbitro pedindo uma falta em cima do goleiro.

Após o gol, o jogo ficou aberto, com as duas equipes desperdiçando oportunidades de ficar na frente do placar. No chute de Dudu, Andrey fez a defesa em dois tempos. Depois foi a vez de o goleiro Vagner fazer um milagre ao pegar o arremate de Alyson.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Londrina enfrenta o Vila Nova nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Sampaio Corrêa teve a partida contra o Juventude adiada por conta das finais da Copa do Nordeste - o jogo foi para o próximo dia 17, às 20h30, no estádio Castelão, em São Luis. Nesta quarta, o time recebe o Bahia e no sábado faz a segunda e decisiva partida na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 1 SAMPAIO CORRÊA

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon (Jardel), Leandro Almeida, Lucas Costa e Roberto; Moisés Gaúcho (Germano), João Paulo e Dudu; Felipe Marques, Alisson Safira (Patrick Vieira) e Thiago Ribeiro. Técnico: Sérgio Soares.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Marcelo, Joécio, Maracás e Alyson; Diego Silva (Silva), William Oliveira, João Paulo (Dalberto) e Fernando Sobral; Wellington Rato (Rodrigo Fumaça) e Carlão. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Carlão, aos 3, e Alisson Safira, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu, Leandro Almeida, João Paulo e Patrick Vieira (Londrina); Carlão e Diego Silva (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA - R$ 24.069,00.

PÚBLICO - 1.267 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).