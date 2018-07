Londrina empata com o Criciúma e aperta briga pelo G4 da Série B do Brasileiro

Com o resultado, o time londrinense segue em quarto lugar, agora com 53 pontos, mas perdeu a chance de igualar os pontos do terceiro colocado Avaí e pode terminar a rodada fora do G4. O Criciúma, por sua vez, foi aos 47 e segue a seis pontos do clube paranaense, na oitava posição, com poucas chances de acesso.

A partida começou em ritmo bastante acelerado, com as duas equipes dedicadas e dispostas a abrir o placar o quanto antes. Apesar do equilibro inicial, o time catarinense conseguia manter a posse de bola, mas o Londrina mostrou bastante eficiência no contra-ataque.

O Londrina soube se impor aos poucos e nos minutos finais instituiu uma pressão bastante efetiva. Aos 44 minutos, o atacante Itamar mandou uma cabeçada na trave e, aos 45, girou e bateu para abrir o placar.

Mesmo na frente do placar, o time paranaense retornou para o segundo tempo mais ligado e quase fez o segundo em duas boas jogadas de Itamar. Mas depois o Criciúma conseguiu se recolocar em campo para empatar. Aos 18 minutos, Raphael Silva balançou as redes, mas o árbitro preferiu marcar pênalti porque a bola tocou no braço de Fillipe Souto. Niltinho cobrou e converteu. Após o empate, a equipe da casa cresceu e pressionou até o fim, mas não conseguiu virar.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, pela 34.ª rodada. O Londrina enfrenta o Paysandu, às 19h15, no estádio do Café, em Londrina (PR), e o Criciúma vai ao estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), para encarar o Luverdense, às 21h30 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 1 LONDRINA

CRICIÚMA - Luiz; Paulo Cezar, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon (Bruno Baio); Ruan, Douglas Moreira, Caíque Valdívia (Alex Maranhão); Niltinho, Roberto e Adalgisio Pitbull (Thiago Humberto). Técnico: Roberto Cavalo.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Lucas Ramon, Marcondes, Everton Sena e Léo Pelé; França, Fillipe Soutto, Rafael Gava (Júlio Pacato) e Zé Rafael (Alisson Safira); Jô e Itamar. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Itamar, aos 45 minutos do primeiro tempo; Niltinho (pênalti), aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Giaretta, Raphael Silva, Luiz e Douglas Moreira (Criciúma); Lucas Ramon, Léo Pelé e Rafael Gava (Londrina).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 44.995,00.

PÚBLICO - 5.148 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).