Londrina empata contra Botafogo-SP e continua na zona de rebaixamento da Série B

O drama do Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro continua. Em jogo válido pela 36.ª e antepenúltima rodada, o time paranaense empatou por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, neste sábado, no estádio do Café, em Londrina (PR), e chegou ao sexto jogo sem vitória, com dois empates e quatro derrotas. Henan marcou o gol botafoguense e Paulinho Moccelin empatou para os donos da casa.

O resultado mantém o Londrina dentro da zona de rebaixamento, em 17.º lugar com 36 pontos, dois a menos que o Figueirense, primeiro time fora da degola. A equipe catarinense joga neste domingo contra o Cuiabá e pode ampliar a diferença para cinco pontos. Já o Botafogo-SP chega aos 48 pontos, na 10.ª colocação.

Com postura ofensiva e posse de bola, o Botafogo-SP foi superior durante boa parte do primeiro tempo. Desta forma, deu trabalho para a defesa adversária, que se mostrou bastante desorganizada e sofreu para conseguir acertar a marcação.

Depois de sofrer bastante lá atrás, o Londrina teve um bom momento isolado, por volta dos 30 minutos, quando Raí Ramos acertou uma bola na trave e Germano levou perigo com um chute rasteiro.

Os londrinenses pouco evoluíram depois disso e não demorou para que voltassem a ser pressionados pelo time paulista. O zero saiu do placar aos 39 minutos. No lance, a defesa da casa se atrapalhou após cruzamento dentro da área e a bola ficou com Henan, que estava livre e bateu firme para marcar.

O segundo tempo começou com alguns sinais de que o Botafogo-SP continuaria dominando o jogo, mas não foi isso o que aconteceu. O Londrina conseguiu se organizar e passou a levar perigo ao gol botafoguense. Aos 33 minutos, o empate veio em um peixinho de Paulinho Moccelin.

Agora restam apenas duas rodadas para o final da Série B. O Londrina joga contra o São Bento, a partir das 19h15 desta quinta-feira, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), antes jogar a rodada final contra o Guarani, no estádio do Café.

O Botafogo-SP tem pela frente o Cuiabá, em jogo marcado para as 17 horas do próximo sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Depois visita o Paraná no estádio Durival Britto, em Curitiba, no jogo de despedida da temporada. Todos os jogos da última rodada serão disputadas no próximo dia 30.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 1 BOTAFOGO-SP

LONDRINA - César; Raí Ramos, Dirceu, Léo Rigo e Felipe; Germano, Anderson Leite (Pedro Cacho) e Léo Passo (Matheusinho); Luidy, Júnior Pirambu e Paulinho Moccelin (Victor Daniel). Técnico: Silvinho.

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas (Lucas Mendes), Luiz Otávio, Leandro Amaro e Pará; Willian Oliveira, Nadson e Marlon Freitas; Murilo Henrique, Henan e Bruno José (Felipe Saraiva). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Henan, aos 39 minutos do primeiro tempo; Paulinho Moccelin, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Leite e Germano (Londrina); Marlon Freitas (Botafogo-SP).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

RENDA - R$ 17.160,00.

PÚBLICO - 1.726 pagantes (1.950 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).