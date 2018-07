Londrina encerra jejum, faz 4 a 1 em casa e aumenta crise do CRB

O Londrina colocou fim no seu jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, pela 27.ª rodada da competição, o clube paranaense goleou o CRB por 4 a 1 mesmo jogando quase todo o segundo tempo com um jogador a menos. O confronto aconteceu no estádio do Café, em Londrina (PR).

Com o resultado, o time do Paraná foi para 37 pontos e subiu para a nona colocação. Já o CRB chegou à quinta derrota consecutiva e despencou para a 14.ª posição, com 32.

Aproveitando o bom ambiente do estádio mesmo com a fraca presença de seu torcedor, o Londrina foi para cima do CRB desde o começo e com apenas dois minutos já assustou o goleiro Juliano. Negueba arriscou de fora da área e a bola passou tirando tinta do travessão dos alagoanos.

Na primeira jogada de bola parada, o time da casa abriu o placar. Em cobrança de falta na entrada da área, Jardel fez o lançamento para a área e Germano dominou sozinho. De frente para o goleiro, tocou com classe na bola e balançou as redes.

A única chance do CRB na primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Sem conseguir furar a boa defesa paranaense, Elvis resolveu chutar forte de fora da área. Bem posicionado, César espalmou para escanteio.

O segundo tempo não começou bem para o clube paranaense. Pressionado pelo adversário em sua defesa, o time teve dificuldade e o volante Jumar acabou recebendo o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O mais incrível é que o fato mudou a história do jogo de forma positiva para os donos da casa.

No primeiro contra-ataque que acertou, o Londrina ampliou o placar. Ayrton deixou dois adversários para trás e chutou cruzado, sem chance de defesa para Juliano, aos 16. Dois minutos depois, mais um. Desta vez o zagueiro Flávio Boaventura afastou mal e colocou a bola em seu próprio gol, deixando o time do Paraná com três tentos de vantagem.

Se com a bola rolando estava complicado, o CRB diminuiu em cobrança de escanteio. Elvis levantou na primeira trave e Adalberto cabeceou forte, no fundo das redes. No último lance da partida, o Londrina fez o gol da goleada. Marcinho recebeu livre e chutou no ângulo.

Pela 28.ª rodada, o Londrina volta a campo apenas no sábado da próxima semana, às 16h30, para enfrentar o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Já o CRB atua um dia antes, na sexta-feira, às 20h30, quando recebe o ABC no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 4 x 1 CRB

LONDRINA - César; Lucas Ramón (Marcinho), Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Jumar, Germano e Jardel; Negueba (William Henrique), Artur e Carlos Henrique (Bidía). Técnico: Cláudio Tencati.

CRB - Juliano; Edson Ratinho, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Olívio, Danilo Pires (Zé Carlos), Toni (Rodolfo) e Elvis; Marion (Pablo) e Neto Baiano. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Germano, aos 7 minutos do primeiro tempo; Ayrton, aos 16, Flávio Boaventura (contra), aos 18, Adalberto, aos 24, e Marcinho, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Ramón (Londrina); Adalberto (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Jumar (Londrina).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 5.118,00.

PÚBLICO - 683 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).