Londrina entra na briga pelo G-4 e ABC perde pela 5ª vez seguida na Série B

O ABC chegou à sua quinta derrota na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira à noite. Pela 13ª rodada da competição, o clube de Natal (RN) perdeu por 3 a 1 para o Londrina, no estádio do Café, em Londrina, e se manteve na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o time paranaense chegou aos 19 pontos e entrou de vez na briga por um lugar no G-4. Já o representante potiguar segue com 12 pontos, na zona de degola. E deve perder o técnico Geninho, que voltou à deixar seu cargo à disposição da diretoria.

O primeiro tempo foi de muita emoção, com os dois times se descuidando na defesa e facilitando com que os gols saíssem. Logo aos 11 minutos, o ABC abriu o placar. Depois de cobrança de falta de Gegê para a área, o goleiro César saiu mal e a bola sobrou para o estreante Lucas Coelho tocar de cabeça.

Animado com o começo, o time potiguar se descuidou e permitiu o empate rápido do Londrina. Aos 21 minutos, Jonatas Belusso escapou pela direita e cruzou para Wellisson desviar na primeira trave e balançar as redes. Aos 29 minutos, foi a vez de Celsinho receber o passe do centroavante e virar o placar.

O ABC continuou abalado com a situação do jogo e permitiu que Reginaldo fizesse um belo gol. O lateral do Londrina arrancou desde o campo de defesa, ficou frente a frente com o goleiro Edson e chutou forte para marcar aos 33 minutos.

A partida ficou mais truncada no segundo tempo e, consequentemente, os dois times criaram menos chances de gol. Aos sete minutos, Eltinho invadiu a área e cruzou rasteiro para Nando. O centroavante desviou, mas César conseguiu praticar grande defesa.

O ABC ainda teve mais uma oportunidade aos 23 minutos. Echeverría cruzou, a bola passou por todo mundo e Bocão recebeu com liberdade na entrada da área. O lateral soltou uma bomba, mas errou o alvo.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a 14ª rodada. O Londrina recebe o Boa, novamente no estádio do Café, às 19h. O ABC vai até Lucas do Rio Verde (MT) para enfrentar o Luverdense, no estádio Passo das Emas, às 21h.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 3 X 1 ABC

LONDRINA - César; Reginaldo, Matheus, Sílvio (Marcone) e Ayrton; Jumar, Jardel, Celsinho (Fabinho) e Artur; Wellisson (Rômulo) e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencatti

ABC - Edson; Cleiton, Filipe (Dalberto) e Oswaldo; Bocão, Anderson Pedra, Márcio Passos, Gegê (Erivélton) e Eltinho (Echeverría); Nando e Lucas Coelho. Técnico: Geninho.

GOLS - Lucas Coelho, aos 11, Wellisson, aos 21, Celsinho, aos 29 e Reginaldo, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton, Jumar e Sílvio (Londrina); Anderson Pedra, Echeverría, Márcio Passos e Filipe (ABC).

ÁRBITRO - Célio Amorim (SC).

RENDA - R$ 41.681,00.

PÚBLICO - 5.047 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).