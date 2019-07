Londrina faz dois gols em três minutos e bate o Vitória de virada pela Série B

Com um início de segundo tempo em alta velocidade e com muita eficiência, o Londrina ganhou do Vitória por 3 a 1, de virada, nesta terça-feira, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o empate no primeiro tempo por um gol, o time paranaense marcou dois gols em apenas três minutos na retomada da etapa final e garantiu a fatura.

O resultado deixou o Londrina com 20 pontos, em quarto lugar, atrás apenas de Botafogo-SP (20 e melhor saldo de gols 5 a 2), Paraná (22) e Bragantino (23). O Vitória, que na rodada passada ensaiou uma reação ao bater o Criciúma por 2 a 0, voltou a perder e continua na parte de baixo da tabela. Soma apenas sete pontos, em 18.º lugar. Sofreu a sua oitava derrota na competição.

O jogo começou equilibrado, mas o Vitória abriu o placar em uma falta muito bem cobrada por Felipe Gedoz. Na quina da grande área, pelo lado esquerdo, ele encobriu a barreira. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar aos 14 minutos.

O Londrina logo equilibrou as ações, mas tinha dificuldades para penetrar no bloqueio defensivo baiano. Tanto que o empate saiu de um chute forte e de longe de Anderson Oliveira. Ele bateu de esquerda e mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Martin Rodriguez, aos 44 minutos.

O esperado equilíbrio na segunda etapa acabou em apenas três minutos, tempo suficiente para que o time paranaense marcasse dois gols. No primeiro minuto, Luidy lançou Anderson Oliveira em velocidade. Ele entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o chute de esquerda e bem colocado de Dagoberto. Aos três minutos, Anderson Oliveira marcou de novo. Desta vez, quem iniciou a jogada foi o experiente Dagoberto, que fez o cruzamento. Anderson Leite fez o corta-luz e Anderson Oliveira chegou batendo colocado no canto esquerdo e rasteiro.

Depois disso, o jogo ficou morno. O Vitória sentiu os dois golpes e não reagiu. O Londrina ficou na espera de uma chance para ampliar o placar nos contra-ataques. O Vitória só teve uma boa chance para diminuir, aos dez minutos, quando Anselmo Ramon cabeceou no alto e o goleiro Matheus Albino deu um tapinha sobre o travessão. Foi realmente muito pouco.

Os dois times voltam a campo no final de semana pela 12.ª rodada. No sábado à tarde, a partir das 16h30, o Londrina vai enfrentar o Oeste, fora de casa, enquanto o Vitória vai receber a Ponte Preta, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 1 VITÓRIA

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto (Sílvio), Marcondes e Mateus Bertotto (Bruno Paulista); Anderson Leite, Germano e Anderson Oliveira; Paulinho Moccelin (Luidy), Alisson Safira e Dagoberto. Técnico: Alemão.

VITÓRIA - Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena (Bruno Bispo), Ramon e Chiquinho; Baraka, Léo Gomes, Ruy (Thiaguinho) e Felipe Gedoz (Nickson); Wesley e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Felipe Gedoz, aos 14, e Anderson Oliveira, aos 44 minutos do primeiro tempo. Dagoberto, a um, e Anderson Oliveira, aos três minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Augusto, Bruno Paulista, Sílvio e Marcondes (Londrina). Felipe Gedoz (Vitória).

RENDA - R$ 49.687,00.

PÚBLICO - 4.403 pagantes (5.027 total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).