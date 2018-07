Londrina faz gol nos acréscimos, vence e Náutico cai para a Série C após 19 anos

O Náutico vai disputar a Série C no ano que vem após 19 anos. No final da tarde deste sábado, o time confirmou matematicamente o rebaixamento ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Londrina, em jogo válido pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco, em Recife. O jogo estava empatado até os 46 minutos do segundo tempo, quando Germano fez o gol da vitória londrinense, cobrando pênalti.

Com o resultado, a equipe pernambucana segue na vice-lanterna, com 31 pontos, e não tem mais chances de sair da zona de rebaixamento. A única vez que o Náutico disputou a terceira divisão nacional foi em 1999. O Londrina, por sua vez, sobe para a sexta colocação, com 55 pontos, e ainda alimenta o sonho do acesso.

O jogo começou bastante movimentado e os dois times conseguiram criar chances antes dos primeiros 20 minutos. Neste período, o Náutico criou três boas oportunidades e o goleiro César fez duas defesas importantes, em finalizações de William e Cal Rodrigues.

Mas quem chegou mais perto de marcar foi o Londrina, aos 9 minutos, quando Ayrton passou por três adversários e chutou para ver a bola ser defendida pelo goleiro Jeferson antes de tocar na trave.

Depois deste momento mais intenso, o ritmo da partida caiu um pouco, mas o panorama continuava parecido. Apesar de o Náutico chegar ao ataque com mais frequência, pecava nas finalizações e sofria sustos com as chegadas pontuais do time londrinense. Então, aos 42 minutos, Lucas Ramon desceu pela direita e tocou para Carlos Henrique, que dominou na entrada da área e bateu para abrir o placar para os visitantes.

O Náutico retornou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e logo no início conseguiu empatar. Com apenas cinco minutos de bola rolando, Aislan bateu falta perto da entrada da área e marcou. O gol empolgou o time, que conseguiu pressionar o adversário e fez César trabalhar.

Depois da ligeira pressão, o Londrina equilibrou o jogo e passou a frequentar o campo de ataque, mas também teve dificuldades para marcar.

Quando tudo se encaminhava para um empate, o juiz marcou pênalti para o Londrina e Germano cobrou, aos 46 minutos, para decretar a vitória e o rebaixamento do Náutico.

Os dois times voltam a campo às 19h15 da próxima terça-feira, para a disputa da 36.ª rodada. O Náutico vai ao estádio Heriberto Hülse encarar o Criciúma, enquanto o Londrina recebe o Guarani no estádio do Café, no norte do Paraná.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 X 2 LONDRINA

NÁUTICO - Jeferson; David, Rafael Ribeiro, Aislan e Henrique Ávila; Amaral, Cal Rodrigues (Gerônimo), Rafinha e Renan Paulino; William (Bruno Mota) e Dico (Leilson). Técnico: Roberto Fernandes.

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Bidía (Ítalo), Jardel (Safira) e Negueba; Artur e Carlos Henrique (Marcinho). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Carlos Henrique, aos 42 minutos do primeiro tempo; Aislan, aos cinco, e Germano, aos 46 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Rafinha (Náutico)e Ayrton (Londrina).

RENDA - R$ 5.240,00.

PÚBLICO - 1.120 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em Recife (PE).