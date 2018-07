Londrina ganha apertado e mantém os 100% na Série D

SÃO PAULO - Com dez jogos nesse domingo, a quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi completada parcialmente neste domingo, com um jogo adiado por conta da chuva. O Londrina, mais uma vez, venceu apertado - 1 a 0 sobre o Lajeadense-RS - mas chegou à terceira vitória seguida e manteve a única campanha com 100% de aproveitamento. O time paranaense lidera o Grupo A8, com nove pontos, quatro na frente da própria equipe gaúcha, vice-líder.

Esse grupo liderado pelo Londrina ainda conta com Metropolitano-SC, com quatro pontos, e J. Malucelli e Botafogo-SP, que empataram em 1 a 1 no sábado e estão na últimas colocações, com dois e um pontos respectivamente.

A partida entre Genus-RO e Plácido de Castro-AC pelo Grupo A1 foi cancelada preventivamente e deve ter nova data definida durante a próxima semana. Continua a briga de liminares para tentar incluir o Remo na competição.

No Grupo A6, o Nova Iguaçu-RJ poderia ter igualado o feito do Londrina, mas foi derrotado pelo Aracruz, em casa, por 1 a 0. Mesmo assim, o time fluminense ainda lidera com seis pontos, mas agora tem o Tupi-MG e o Resende-RJ empatados, já que o Resende, conquistou uma vitória, também por 1 a 0, em cima do Araxá-MG.

LÍDERES ISOLADOS

O Tiradentes-CE disparou na liderança do Grupo A3. O time cearense venceu o Potiguar de Mossoró por 3 a 0 fora de casa e chegou aos dez pontos. O Potiguar segue mal, com apenas um ponto conquistado e na última colocação. Ainda pelo mesmo grupo, o Central venceu o Ypiranga-PE por 1 a 0, em um confronto de pernambucanos. Com isso, o Central chegou a seis pontos, enquanto o Ypiranga segue com apenas um, na penúltima colocação.

No Grupo A5, o Mixto-MT disparou na ponta, com nove pontos, ao bater fora de casa, por 2 a 1, o Brasília-DF, lanterna com um ponto. Três clubes têm quatro pontos: Aparecidense-GO, Goianésia-GO e Águia Negra-MT.

Confira os resultados deste domingo:

Resende-RJ 1 x 0 Araxá-MG

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Aracruz-ES

Parnahyba-PI 2 x 1 Gurupi-TO

Paragominas-PA 1 x 0 Náutico-RR

Central-PE 1 x 0 Ypiranga-PE

Vitória da Conquista-BA 1 x 0 Juazeirense-BA

Ypiranga-SE 1 x 1 Salgueiro-PE

Brasília-DF 1 x 2 Mixto-MT

Londrina-PR 1 x 0 Lajeadense-SC

Portiguar-M-RN 0 x 3 Tiradentes-CE

Genus-RO x Plácido de Castro-AC (cancelado)