Londrina ganha do Confiança e volta à Série B após 11 anos

A festa no Estádio do Café foi total, afinal, este é o segundo acesso seguido do time, que vinha da Série D. Tanto que levou um público recorde nos últimos anos ao estádio, com 27.576 pagantes e total de 29.986 torcedores. Neste ano, os maiores públicos registrados na cidade foram nas semifinais do Campeonato Paranaense contra o Coritiba e depois em duelo na Copa do Brasil com o Santos. Mas não chegaram a 12 mil pessoas cada.

O jogo foi equilibrado, apesar do maior volume do time da casa. O visitante entrou fechado para tentar decidir em um contra-ataque. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Luizão, de cabeça, aos 13 minutos da etapa inicial, após rebote do goleiro Rafael Sandes.

No segundo tempo, o jogo ficou perigoso, porque o empate daria a vaga ao Confiança, pelo gol fora de casa. O técnico Betinho adiantou seu time, principalmente após os 20 minutos quando o experiente volante Germano, ex-Santos entre tantos outros clubes, foi expulso. Os últimos minutos foram de tensão, até o apito final do árbitro.

Nas semifinais o Londrina vai enfrentar o vencedor do confronto entre ASA e Tupi, Na outra série, Brasil de Pelotas (RS) e Vila Nova-GO disputarão uma vaga na decisão da Série C após eliminarem Fortaleza e Portuguesa, respectivamente, no último sábado.

A quarta vaga será definida, nesta segunda-feira à noite, em Arapiraca (AL), no interior de Alagoas, entre ASA e Tupi. A vantagem é mineira, que venceu, por 2 a 0, em Juiz de Fora. O time alagoano vai ter que triunfar por três gols de diferença ou devolver a derrota por 2 a 0 e levar a definição para os pênaltis.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série C:

Sábado

Fortaleza 0 x 0 Brasil (0 x 1)

Portuguesa 1 x 2 Vila Nova-GO (0 x 1)

Domingo

Londrina 1 x 0 Confiança (0 x 0)

Segunda-feira

20h30 - ASA x Tupi (0 x 2)