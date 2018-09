Londrina marca com Dagoberto e triunfa em casa sobre o Brasil de Pelotas

O Londrina aproveitou a vantagem numérica desde o final do primeiro tempo para vencer o Brasil de Pelotas por 1 a 0, neste sábado, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no duelo disputado no Estádio do Café, no norte do Paraná. O único gol da partida foi marcado por Dagoberto.

A vitória leva o Londrina a 33 pontos, na 14.ª colocação, ficando com cinco pontos de vantagem para o Brasil de Pelotas, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Já o visitante termina a rodada com 28 pontos, em 17.º.

Mesmo atuando fora de casa, o Brasil de Pelotas foi para cima assim que a bola rolou e levou perigo em chute de Pereira no primeiro minuto. Mas o ritmo acelerado não foi mantido e o Londrina passou a se acertar em campo, tendo levado perigo em chutes de Higor Leite, aos 25, e de Felipe Marques, aos 32 minutos.

O duelo era equilibrado, mas o time gaúcho se complicou nos minutos finais. Aos 40, Higor Leite arriscou novamente com perigo para o Londrina. Já Paulinho Moccelin carimbou a trave dos gaúchos aos 43 minutos. Mas a situação complicou de vez para o Brasil aos 47 minutos, quando Éder Sciola cometeu pênalti e foi expulso. Dagoberto bateu forte e rasteiro para fazer 1 a 0 aos 49 minutos, levando o time paranaense em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o Londrina ao teve dificuldades para ficar mais com a bola. Apenas administrava o resultado e chegou com perigo em alguns lances. Aos 17 minutos, Dagoberto mandou para fora e, por pouco, não fez outro.

Acuado por estar com um jogador a menos e sem conseguir criar boas jogadas em grande parte da etapa final, o time gaúcho assustou duas vezes, aos 36, em chute de Kaio de fora da área, e aos 39 minutos, quando Lourency ficou na cara do gol, mas também parou no goleiro Vagner. Assim, os gaúchos não empataram e o duelo terminou 1 a 0.

O Londrina voltará a campo pela 27.ª rodada, na próxima sexta-feira, às 19h15, para enfrentar o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Já o Brasil de Pelotas jogará em casa contra o CRB, no próximo sábado, às 16h30, no estádio Bento de Freitas.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 0 BRASIL DE PELOTAS

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Sávio; João Paulo, Jardel e Higor Leite; Paulinho Moccelin (Patrick Vieira), Felipe Marques (Jô) e Dagoberto (Carlos Henrique). Técnico: Roberto Fonseca.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dunas e Nirley; Alex Ruan (Kaio), Gilson (Valdemir), Leandro Leite, Pereira (Tiago Cametá) e Lourency; Michel. Técnico: Roberto Fonseca.

GOL - Dagoberto, aos 49 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Moccelin e João Paulo (Londrina); Éder Sciola, Alex Ruan e Leandro Leite (Brasil de Pelotas).

CARTÃO VERMELHO - Éder Sciola (Brasil de Pelotas).

ÁRBITRO - José Claudio Rocha Filho (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).