Londrina marca no fim, tira o Bahia do G4 e se afasta da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Bahia cai para a quinta posição com 17 pontos, assim como o Náutico, que está no G4 pelo saldo de gols (11 a 7). O Londrina, por sua vez, se afasta de vez da zona de rebaixamento e já começa a sonhar com algo a mais. Soma 16 pontos.

Tentando seguir nas primeiras colocações, o Bahia tomou um susto logo no minuto inicial. Itamar recebeu de Rondinelly e deu de calcanhar no meio de dois defensores para Zé Rafael, que tocou na saída do goleiro para abrir o marcador. Itamar, inclusive, poderia ter feito o segundo em um belo chute de fora da área. Marcelo Lomba fez grande defesa.

Em desvantagem, o Bahia teve que se abrir e foi com tudo para o ataque. Foi de bola parada que a equipe baiana deixou tudo igual. Juninho bateu falta com perfeição e superou o goleiro Marcelo Rangel, aos 26 minutos.

O Londrina começou melhor o segundo tempo. Após levar um susto, a equipe baiana foi tomando o domínio do jogo e saiu para a pressão. Régis parou em Marcelo Rangel, assim como Hernane, que tentou dar o drible no goleiro, mas acabou ficando sem a bola.

O castigo veio aos 42 minutos. Itamar puxou o contra-ataque, passou como quis por Lucas Fonseca e rolou para Jô dar três pontos importantes para o Londrina em termos de tabela de classificação. Depois, foi só segurar para garantir o triunfo.

Na próxima rodada, a 11.ª, o Bahia visita o Tupi nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). No mesmo dia e horário, o Londrina recebe o líder Vasco, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 2 LONDRINA

BAHIA - Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Jackson e João Paulo (Moisés); Paulo Roberto, Juninho, Danilo Pires e Régis (Zé Roberto); Thiago Ribeiro (Luisinho) e Hernane. Técnico: Doriva.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Igor Bosel, Matheus (Anderson), Luizão e Léo Pelé; Germano, Rafael Gava e Rondinelly (Bídia); Jô, Itamar e Zé Rafael (Julio Pacato). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Zé Rafael, a 1, e Juninho, aos 26 minutos do primeiro tempo; Jô, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Fonseca, Juninho, Jackson, Tinga e Thiago Ribeiro (Bahia); Itamar, Julio Pacato e Matheus (Londrina).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

RENDA - R$ 152.853,50.

PÚBLICO - 9.635 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).