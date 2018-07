Londrina marca no último minuto e empata com o Paraná em casa

O Paraná perdeu a chance de conquistar uma vitória para se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, o time da capital empatou por 1 a 1 com o Londrina, fora de casa, no Estádio do Café. Após estar vencendo durante toda a partida, o time de Curitiba levou o gol de empate no último minuto da segunda etapa e não conseguiu entrar na briga pela zona de acesso.

Com o ponto conquistado, o Paraná aparece na 13ª colocação com seis pontos e amarga o terceiro jogo sem vitória. De outro lado, o Londrina segue flertando com a zona de rebaixamento. Na 16ª colocação, o time do interior está com apenas cinco pontos após cinco rodadas disputadas.

Em casa, o Londrina ditava o ritmo da partida nos primeiros minutos, principalmente em jogadas rápidas pelos lados do campo, mas encontrava o Paraná bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque e abrir o marcador. Mas foram os donos da casa que ficaram próximos de inaugurar o placar. Aos 28 minutos, Jonatas Belusso chutou cruzado e a bola explodiu na trave, antes de sair pela linha de fundo.

A partir daí, o Paraná foi para cima e, aos 33 minutos, fez o primeiro gol. Gabriel Dias aproveitou a falha da defesa e, após cruzamento da direita, finalizou para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Londrina buscou o ataque, visando o empate. E assustava, em sua maioria em jogadas aéreas, mas não conseguia chegar bem ao gol adversário. A melhor chance veio logo aos 6 minutos, quando Thiago Lopes cabeceou firme e obrigou Richard a fazer uma bonita defesa.

O empate, porém, só foi sair nos acréscimos da segunda etapa. Aos 46 minutos, Jardel encontrou Arthur na entrada da área, que, na saída do goleiro, mandou a bola no ângulo, deixando tudo igual.

Os dois times já voltam a campo no final de semana para a disputa da sexta rodada da Série B. O Londrina viaja até Recife (PE) para encarar na sexta-feira, o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, às 20h30. No sábado, o Paraná receberá o Guarani, no Estádio Durival de Britto, às 16h30, em Curitiba.