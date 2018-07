Londrina marca nos acréscimos e empata com o Boa no Paraná

O Londrina conquistou um empate com gostinho de vitória neste sábado. Jogando no Estádio do Café, conseguiu marcar aos 46 minutos do segundo tempo para garantir o empate por 2 a 2 com o Boa, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Por mais heroico que seja, o placar mantém o clube distante do G4, a zona de acesso.

Com as derrotas de Juventude e Internacional, e ainda o empate por 0 a 0 entre Guarani e América-MG, o Londrina poderia terminar o final de semana na sexta posição, mas o vacilo em casa custou caro. Isso porque caiu para a oitava posição, com 20 pontos, enquanto o Boa segue na luta contra o rebaixamento, com apenas 17, em 16.º lugar.

O Londrina precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar dentro de casa. Em cobrança de escanteio pela direita, Gustavo Silva apareceu no primeiro pau para desviar e ela caiu para Matheus, que esticou a perna esquerda para, de biquinho, mandar ao fundo das redes. Ela ainda entrou no ângulo do goleiro Fabrício, que nada pôde fazer para evitar a bola na rede.

Mas o Boa não ficou muito tempo atrás do marcador. Aos 29 minutos, Paulinho recebeu pela esquerda, no bico da grande área, e cruzou na marca do pênalti. Thaciano se abaixou para cabecear e pegou o goleiro César de surpresa. Ele até conseguiu chegar na bola, mas acabou espalmando para dentro do gol.

No início do segundo tempo, com apenas um minuto, Paulinho cobrou um lateral pela esquerda na cabeça de Casagrande. Ele desviou para Reis, que recebeu sozinho na grande área e cruzou para trás, nos pés de Thaciano, que mais vez não titubeou e soltou a bomba contra o goleiro César.

Mas, quando o jogo caminhava para uma vitória surpreendente do Boa fora de casa, o Londrina conseguiu encontrar o de empate aos 46 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes. Ayrton desceu pela esquerda, puxou para o meio de campo e bateu de fora da área, no cantinho de Fabrício.

Os dois times voltam a campo na noite da próxima terça-feira, pela 15.ª rodada da Série B. No Melão, em Varginha, o Boa recebe o Criciúma às 21h30, enquanto o Londrina vai até Goiânia enfrentar o Goiás no Serra Dourada, às 20h30, com portões fechados.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 X 2 BOA

LONDRINA - César; Reginaldo, Matheus, Gustavo Geladeira e Ayrton; Jardel, Jumar (Rafael Gava) e Celsinho (Marcinho); Artur, Wellisson (Alisson Safira) e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencati.

BOA - Fabrício; Ruan, Caíque, Douglas Assis (Júlio Santos) e Paulinho; Geandro, Radamés (Léo Baiano), Thaciano e Fellipe Mateus; Reis e Casagrande (Alyson). Técnico: Nedo Xavier.

GOLS - Matheus, aos quatro, e Thaciano, aos 29 minutos do primeiro tempo. Thaciano, a 1, e Ayrton, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS - Ayrton, Celsinho e Marcinho (Londrina); Caíque, Douglas Assis e Paulinho (Boa).

RENDA - R$ 50.151.

PÚBLICO - 5.030 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).