Londrina perde do CRB em casa e fica bem longe do acesso da Série B do Brasileiro

O Londrina praticamente deu adeus às chances de acesso no Campeonato Brasileiro da Série B ao perder para o CRB por 2 a 1, nesta sexta-feira, pela 37.ª rodada, no estádio do Café, em Londrina (PR). O clube paranaense perdeu uma série de 11 jogos invictos, além de uma sequência de oito vitórias em casa.

Com 55 pontos em sétimo lugar, o Londrina não depende só dele para chegar à elite. Terá que vencer o Guarani, em Campinas (SP), na última rodada, e torcer por tropeços de seus concorrentes. O CRB atingiu os 45 pontos, ficando em 14.º lugar, e deixando para trás Criciúma e Oeste. Está quase livre do rebaixamento, dependendo de um empate em casa diante do Figueirense.

O jogo começou em alta velocidade. O CRB que foi montado pelo técnico Roberto Fernandes para se defender, logo aos dois minutos abriu o placar. Do lado esquerdo, Paulinho fez o levantamento em direção à pequena área, caindo na cabeça de Willians Santana, que testou cruzado e sem chances de defesas para o goleiro Vagner.

O Londrina, armado por Roberto Fonseca para atacar, foi à frente e na pressão, apoiado por mais de 24 mil torcedores. Aos seis minutos, Dagoberto chutou no alto, o goleiro João Carlos desviou e a bola ainda tocou no travessão antes de sair. Aos 13, Lucas Ramon arriscou de fora da área e obrigou o arqueiro a se esticar todo para espalmar. No minuto seguinte, Germano chutou de esquerda e a bola explodiu na trave esquerda.

Sob forte pressão, o CRB não aceitou a marcação do árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique, que viu um empurrão de Everton Sena sobre Dagoberto dentro da área: pênalti aos 23 minutos. O empate saiu aos 26, na cobrança do mesmo veterano atacante. Ele deslocou o goleiro e festejou o seu 17.º gol, liderando a artilharia da competição - um na frente de Lucão, do Goiás. Na rodada passada, o experiente jogador tinha perdido duas cobranças seguidas diante do Oeste, no empate sem gols.

O cenário não mudou, com o Londrina em cima do CRB. Mas foi o time alagoano que criou a última chance real do primeiro tempo. Em jogada ensaiada na falta, Everton Sena foi lançado e ajeitou pra o meio da área. Houve o desvio de Higor Leite, que iria fazer gol contra não fosse o salto de Vagner para espalmar.

Depois daquela correria no início do jogo, era esperado um ritmo menor no segundo tempo. Foi o que aconteceu. Mesmo assim, o Londrina não desistiu de atacar, embora tenha encontrado a defesa alagoana bem fechada. Faltou infiltração, o último passe e a finalização correta.

Na primeira vez que chegou ao ataque, o CRB marcou o segundo gol. Após o levantamento na área, Lucas Ramon tentou aliviar de cabeça, mas a bola sobrou pra o chute de voleio de Willians Santana. O gol desestabilizou o Londrina, que ficou exposto aos contra-ataques alagoanos. Aos 35 minutos, Vagner teve que dividir com Willians Santana na pequena área para evitar a conclusão.

Nos últimos minutos, o Londrina fez pressão total. E ainda teve três chances com Dagoberto. A primeira aos 43 minutos, em um chute fraco e rebatido por João Carlos. O mesmo atacante chutou forte de longe aos 47, mas o goleiro rebateu, em grande defesa. A última chance saiu aos 50, quando Dagoberto cobrou escanteio, a bola desviou na pequena área, foi defendida por João Carlos e ainda tocou no travessão.

Ao final do jogo, apesar da quase eliminação, a torcida aplaudiu o Londrina, afinal não faltou empenho dos jogadores.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 2 CRB

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu (Matheus Mancini), Leandro Almeida e Sávio; Jardel, Germano e Higor Leite (Carlos Henrique); Paulinho Moccelin (Thiago Ribeiro), Dagoberto e Felipe Marques. Técnico: Roberto Fonseca.

CRB - João Carlos; Everton Sena, Anderson Conceição, Wellington Carvalho e Paulinho; Tinga, Claudinei, Rafael Carioca (Renan Oliveira) e Leilson (Luiz Otávio); Iago e Willians Santana (Lázaro). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Willians Santana, aos 2, e Dagoberto (pênalti), aos 26 minutos do primeiro tempo; Willians Santana, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Almeida (Londrina); Leilson, Wellington Carvalho e Rafael Carioca (CRB).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - R$ 264.166,00.

PÚBLICO - 20.070 pagantes (24.225 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).