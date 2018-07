Londrina perde pênalti e Oeste arranca empate fora de casa na Série B

O Oeste arrancou um empate importante pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio do Café, em Londrina (PR), o time paulista conseguiu empatar com o Londrina por 1 a 1, com gol de Mazinho nos minutos finais. A equipe da casa ainda desperdiçou um pênalti que poderia ter definido a partida.

Com o resultado, o Londrina chega aos nove pontos e permanece longe das disputas pelas primeiras colocações. Já o Oeste, com um ponto a mais, conhece o seu terceiro empate seguido, mas sai com um gosto de vitória pelo ponto conquistado fora de casa.

O Oeste começou assustando e obrigou o goleiro César a praticar defesas importantes nos primeiros minutos, mas o Londrina não demorou para responder. Depois de desperdiçar algumas oportunidades, o time da casa abriu o placar aos 24 minutos. Ayrton invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Rodolfo. Na cobrança da penalidade, o experiente Germano mostrou categoria e a bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo das redes.

No início do segundo tempo, o Londrina teve a oportunidade de ampliar em nova cobrança de pênalti, mas foi Celsinho quem bateu e mandou a bola para fora.

A neblina era intensa no estádio do Café e prejudicava até mesmo a visão dos jogadores dentro de campo. Com isso em mente, as duas equipes passaram a arriscar chutes de longa distância, mas os goleiros, mesmo com certa dificuldade, conseguiam evitar que o placar fosse movimentado novamente.

A vitória do Londrina já parecia certa até que, aos 42 minutos, Mazinho foi lançado em velocidade, se antecipou à defesa e tocou na saída do goleiro par empatar a partida.

As duas equipes voltam a campo nesta sexta-feira para a disputa da oitava rodada da Série B. O Londrina visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e o Oeste recebe o América-MG, na Arena Barueri, em Barueri (SP).