Londrina sobe com gol contra, e Remo vai à final da Série C

A rodada final do Campeonato Brasileiro da Série C começou neste sábado com os dois jogos válidos pelo Grupo D. Sobraram emoções. O Remo assegurou vaga na final, enquanto o Londrina aproveitou vacilo do Paysandu e conquistou o acesso com a segunda vaga da chave.

No Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ypiranga-RS venceu o Paysandu, por 1 a 0, com gol de Mossoró aos dois minutos do segundo tempo. E ia conquistando o acesso inédito para a Série B do Brasileiro até os 42 minutos do segundo tempo, quando o Londrina abriu o placar contra o Remo, no Mangueirão. O gol foi marcado pelo zagueiro Gilberto Alemão, contra.

Após os resultados, o Remo terminou na liderança do Grupo D, com dez pontos, e vai disputar a final da Série C contra o primeiro colocado do Grupo C - que será conhecido domingo. O Londrina, com nove, foi o vice-líder. O time paranaense volta à Série B um ano após ser rebaixado. Enquanto isso, Ypiranga e Paysandu ficaram empatados com sete. Morreram abraçados.

As definições no Grupo C vão acontecer domingo. O Brusque, líder com nove pontos, já subiu e agora briga para chegar à final. O time catarinense, campeão ano passado da Série D, vai enfrentar o Santa Cruz, com cinco pontos, no Recife.

O Ituano, também com cinco pontos, vai receber o Vila Nova-GO, com sete pontos. Ou seja, os três times ainda têm chances de classificação. E o Vila Nova pode se classificar e ir à decisão se vencer o ituano e o Brusque não ganhar.