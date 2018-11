Londrina supera o Criciúma e continua vivo na briga pelo acesso

O Londrina continua sonhando com o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e conquistou um resultado importante ao derrotar o Criciúma por 4 a 2, nesta terça-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 35.ª rodada da Série B. Felipe Marques e Dagoberto marcaram dois gols cada e comandaram a vitória.

Com o resultado, o Londrina chega à quinta colocação com 54 pontos, três a menos do que o Goiás, que abre o G4. A equipe paranaense tem mais três rodadas para tentar ultrapassar os concorrentes. O Criciúma, com 42 pontos, ainda não eliminou todo o risco de rebaixamento e ocupa a 15.ª colocação, com sete pontos a mais do que o Juventude, primeiro time dentro da zona da degola.

O jogo mal começou e o Londrina já saiu na frente. Logo no primeiro minuto de jogo, Paulinho Moccelin roubou a bola de Fábio Ferreira e serviu o artilheiro Dagoberto, que marcou o seu 15.º gol na Série B. Aos poucos, o Criciúma foi equilibrando a partida e conseguiu empatar aos 39 com Liel. Elvis cobrou escanteio da esquerda e o volante subiu mais que a marcação para completar de cabeça. A bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo do gol.

Assim como na primeira etapa, a segunda começou com um gol do Londrina, desta vez aos quatro minutos. Higor Leite cruzou na medida da direita e Felipe Marques empurrou para o gol. Embalado pela torcida, o time da casa ainda ampliou aos 13. Paulinho Moccelin enfiou linda bola para Lucas Ramon, que invadiu a área e, na saída do goleiro, tocou para Felipe Marques completar contra o gol vazio.

E Dagoberto ainda fez mais um. Aos 27 minutos, Felipe Marques recebeu de Paulinho Moccelin e, com muita categoria, deu uma cavadinha encobrindo o goleiro Belliato e se igualando a Lucão, do Goiás, como artilheiro da competição com 16 gols.

Liel ainda descontou novamente aos 37 minutos, em mais uma cabeçada certeira aproveitando cruzamento da direita, mas a reação parou por aí e o time da casa garantiu a vitória com tranquilidade.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 36.ª e antepenúltima rodada da Série B. O Londrina vai à Arena Barueri, em Barueri (SP), para enfrentar o Oeste, enquanto que o Criciúma recebe o CRB no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 4 x 2 CRICIÚMA

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Matheus Mancini e Sávio; João Paulo, Germano e Higor Leite (Dudu); Paulinho Moccelin, Dagoberto (Carlos Henrique) e Felipe Marques (Patrick Vieira). Técnico: Roberto Fonseca.

CRICIÚMA - Belliato; Eduardo, Sandro, Fábio Ferreira e Jean Mangabeira (Gabriel Honório); Liel, Marlon Freitas, Ronaldo (Ralph) e Elvis; Vitori Feijão (Alex Maranhão) e Andrew. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Dagoberto, a 1, e Liel, aos 39 minutos do primeiro tempo; Felipe Marques, aos 4 e aos 13, Dagoberto, aos 27, e Liel, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Moccelin (Londrina); Jean Mangabeira, Ronaldo e Elvis (Criciúma).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 108.872,00.

PÚBLICO - 8.040 pagantes (9.360 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).