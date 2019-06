Londrina supera o Cuiabá e continua 100% como visitante na Série B

O Londrina acontinua acompanhando de perto os líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, pela sétima rodada, o time paranaense recebeu o Cuiabá, no Estádio do Café, e venceu por 1 a 0.

Com o resultado, a equipe da casa manteve 100% de aproveitamento em casa e chegou aos 16 pontos e dorme na segunda colocação. O líder Botafogo, com a mesma pontuação e um saldo de gols superior (9 a 4), ainda joga na rodada.

O Cuiabá, por sua vez, segue estacionado nos oito pontos, agora na décima colocação. Depois de um início bom na competição, a equipe do Mato Grosso chegou à terceira derrota consecutiva.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, e mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá conseguia chegar com perigo ao gol defendido por Matheus Albino. Na melhor chance dos visitantes, Ednei aproveitou cobrança de escanteio e o completou de cabeça, obrigando o goleiro a praticar bela defesa.

No entanto, já no último minuto antes do intervalo, o zagueiro Alef não conseguiu cortar a bola e ela sobrou para Alisson Safira, que bateu bem de fora da área e abriu o placar para o Londrina.

Na segunda etapa, o Cuiabá foi forçado a sair mais e o Londrina aproveitou para explorar os contra-ataques. Aos 28 minutos, Anderson Oliveira fez linda jogada pela esquerda e tocou para Marcelinho que finalizou de primeira, mas a bola passou rente à trave.

Nos minutos finais, com a entrada do experiente Dagoberto, o Londrina ficou ainda mais perigoso e passou perto de ampliar o placar.

Já no último minuto do tempo normal, Arthur Caculé arriscou chute ao gol e a bola bateu no braço de Alef dentro da área. Anderson Oliveira cobrou o pênalti, mas o goleiro Victor Souza defendeu.

O Londrina volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe a Ponte Preta no Estádio do Café, em partida que abre a oitava rodada da Série B. Na terça-feira, o Cuiabá enfrenta o Atlético-GO, na Arena Panatanal. Depois disso, a Série B faz uma pausa de um mês para a disputa da Copa América.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 x 0 CUIABÁ

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Marcondes e Felipe; Rômulo, Matheus Bertotto e Higor Leite (Dagoberto); Marcelinho (Paulinho Moccelin), Alisson Safira (Arthur Caculé) e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

CUIABÁ - Victor Souza; Toty, Ednei, Alef e Danilo; Escobar, Djavan, Marino (Matheus Pato) e Escudero (João Henrique); Felipe Marques e Caio Dantas (Rodolfo). Técnico: Itamar Schulle.

GOL - Alisson Safira, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rômulo e Alisson Safira (Londrina); Alef, Escobar e Djavan (Cuiabá).

ÁRBITRO - Rafael Martins Dinzi (DF).

RENDA - R$ 73.501,00.

PÚBLICO - 6.684 pagantes (7.571 no total).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).