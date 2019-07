Londrina supera o Paraná e volta ao G-4 da Série B do Brasileiro

O Londrina se recuperou rapidamente da derrota para o Oeste no último sábado. Nesta terça-feira, derrotou o Paraná por 3 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, começa a entrar na briga pela liderança. Com o resultado positivo, ultrapassou o rival e retornou ao G4 com 23 pontos, contra 22 dos paranistas, que acumulam a segunda derrota consecutiva na competição.

O Londrina dominou o primeiro tempo e contou com o talento de seus jogadores mais experientes do elenco para sair com a vitória parcial. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio de Higor Leite, Germano desviou e Dagoberto completou de cabeça para o fundo das redes.

O gol só confirmou o bom momento do Londrina nos primeiros 45 minutos. Antes, Dagoberto já havia ameaçado duas vezes, enquanto que Germano chegou em boa cabeçada. Já no chute de Higor Leite, a bola quicou no gramado e parou no peito de Thiago Rodrigues.

O Paraná só foi acordar nos minutos finais. Bruno Rodrigues fez bela jogada pela esquerda e cruzou, mas Éder Sciola finalizou por cima. Na sequência, Luiz Otávio teve a última oportunidade de deixar tudo igual, só que jogou para fora.

O segundo tempo começou mais lento. O Paraná saiu para o jogo, mas encontrou dificuldade para criar, já que o Londrina voltou mais compacto. A primeira chance foi do time da casa. Anderson Oliveira recebeu livre de marcação e pegou de primeira. O chute saiu torto e foi em direção à lateral. Safira recuperou e tentou o arremate, mas para fora.

O Paraná tentou uma blitz, mas acabou sendo surpreendido pelo rival aos 29 minutos. Em ótima jogada de contra-ataque do Londrina, Anderson Oliveira recebeu pela esquerda e cruzou para Luidy. O atacante driblou o defensor e chutou, sem chances para Thiago Rodrigues.

E não parou por aí. O Londrina ainda fez o terceiro aos 35 minutos. Dagoberto deixou com Luidy, que costurou a defesa do Paraná e mandou para o gol. Depois só foi deixar o tempo passar para confirmar mais uma vitória na Série B.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Londrina enfrenta o Atlético Goianiense nesta sexta-feira, às 19h15, novamente no estádio do Café. No sábado, às 17 horas, o Paraná recebe o América-MG, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 0 PARANÁ

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Marcondes, Diogo Silva (Wallace) e Breno; Anderson Leite (Bruno Paulista), Germano e Higor Leite (Luidy); Alisson Safira, Anderson Oliveira e Dagoberto. Técnico: Alemão.

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Rodrigo Porto), Luan (Ramon) e Fernando Neto; João Pedro, Bruno Rodrigues (Caio Monteiro) e Jenison. Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Dagoberto, aos 31 minutos do primeiro tempo; Luidy, aos 29 e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Germano (Londrina); Leandro Almeida (Paraná).

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).