Londrina surpreende Paysandu na Curuzu e conquista vitória na Série B

Em jogo tenso na noite desta terça-feira, com duas expulsões, o Londrina conseguiu três importantes pontos fora de casa. Diante do Paysandu, o time paranaense venceu por 2 a 1, em pleno estádio da Curuzu, em Belém (PA), na abertura 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o clube do Pará segue com 13 pontos e agora exibe uma série de oito jogos sem vitórias, rondando a zona de rebaixamento. Já o Londrina, que não vencia há seis partidas, subiu para a oitava colocação, com 16 pontos.

Os dois times demoraram para engrenar e a primeira parte do jogo teve poucas chances de gols e muitas faltas no meio-campo. Somente aos 18 minutos saiu uma finalização. Após cobrança de escanteio de Ayrton, Renato Augusto subiu mais que o marcador e cabeceou ao lado do gol do Londrina.

Na única vez que chegou com mais força ao ataque, o time paranaense conseguiu o gol. Aos 40 minutos, Wellisson puxou o contra-ataque desde o meio-campo e tocou para Jonatas Belusso dentro da área. O centroavante dominou, olhou o goleiro e chutou no canto para balançar as redes.

Atrás no placar, o Paysandu começou o segundo tempo marcando a saída de bola do Londrina e deu certo. Aos 11 minutos, em uma cobrança de falta na entrada da área, Ayrton acertou o ângulo e empatou para o time da casa.

O empate esfriou novamente o jogo, mas, aos 28 minutos, o zagueiro Perema levou o segundo cartão amarelo e deixou o Paysandu com um jogador a menos. O Londrina se aproveitou e fez mais um gol aos 31 minutos. Jumar mostrou muita categoria e força em uma cobrança de falta que Emerson não conseguiu defender.

O time de Belém ainda desperdiçou a chance de um novo empate. Aos 35 minutos, Gustavo colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Bergson cobrou e fez, mas o juiz mandou voltar devido a uma invasão na área. Na segunda cobrança, a bola explodiu no travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19h15, pela 13ª rodada. O Paysandu enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Já o Londrina vai receber o ABC, no estádio do Café, em Londrina.