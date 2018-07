Londrina vence Ceará em duelo marcado por confusão entre torcedores

O Londrina deu um passo importante para voltar à briga pelo acesso da Série B. Diante do Ceará, no estádio do Café, em Londrina, o time anfitrião saiu na frente, permitiu o empate, mas acabou com uma vitória por 3 a 2 na tarde deste sábado, pela 23.ª rodada da competição.

O resultado levou o Londrina para a oitava colocação, com 33 pontos, a quatro de distância do Ceará, o quarto colocado. O duelo, no entanto, ficou marcado por uma briga entre torcedores dos dois times, ainda no início do primeiro tempo. A partida precisou ser paralisada por cinco minutos até que o policiamento conseguiu acabar com a confusão.

Em campo, as equipes começaram a partida de maneira equilibrada. O Londrina foi mais preciso quando chegou ao ataque e abriu o placar aos 26 minutos. A zaga adversária afastou mal a bola e Carlos Henrique acertou um bonito chute no ângulo.

O gol abalou o Ceará, que passou a usar mais as laterais do campo. Em um rápido contra-ataque, o Londrina ampliou. Aos 37 minutos, Artur partiu pela direita, tabelou com Celsinho e chutou na saída do goleiro.

O time de Fortaleza partiu para o ataque e conseguiu descontar três minutos mais tarde, com Elton. Depois de cobrança de falta de Romário, a bola chegou na segunda trave e o centroavante cabeceou para as redes.

Logo no começo do segundo tempo aconteceu um lance inusitado. César deixou a bola cair de suas mães e depois segurou de novo. O árbitro assinalou falta a favor do Ceará para ser cobrada em dois lances dentro da área. Elton chutou forte, por baixo da barreira, mas o goleiro defendeu.

O gol de empate do Ceará veio mais uma vez em jogada de bola parada. Depois da cobrança de escanteio, Elton cabeceou fraco, mas muito bem colocado e não deu chances de defesa para César, aos 33 minutos.

Quando o jogo já se encaminhava para o empate, o Londrina adotou a postura ofensiva e foi presenteado com a vitória. Aos 41 minutos, Marcinho levantou para a área e Alisson Safira concluiu para o fundo das redes.

O Londrina volta a campo apenas no próximo sábado, às 19h, para um confronto local diante do Paraná, no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Já o Ceará recebe o América-MG na sexta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os jogos são válidos pela 24.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 3 X 2 CEARÁ

LONDRINA - César; Reginaldo, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Jardel, Germano, Artur e Celsinho (Patrick Vieira); Carlos Henrique (Alisson Safira) e Rômulo (Marcinho). Técnico: Cláudio Tencati.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Raul, Lima e Pedro Ken; Leandro Carvalho (Felipe Menezes), Elton (Arthur) e Lelê (Cafu). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Carlos Henrique, aos 26; Artur, aos 37; e Elton, aos 40 minutos do primeiro tempo. Elton, aos 33; e Alisson Safira, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

CARTÕES AMARELOS - Carlos Henrique e Jardel (Londrina); Romário (Ceará).

RENDA - R$ 61.342,00.

PÚBLICO - 6.568 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).