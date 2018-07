Londrina vence, continua com chances de subir e complica Guarani

O sonho de voltar à primeira divisão continua vivo para o Londrina. O time paranaense recebeu nesta noite de terça-feira o Guarani no Estádio do Café, pela 36.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0 com gol de Artur no início do primeiro tempo.

Com o resultado, o Londrina chegou aos 58 pontos e segue próximo do G4, com apenas mais dois jogos pela frente até o final da competição. O Guarani, com 43 pontos, tem situação oposta. O tradicional clube de Campinas briga contra o rebaixamento e ainda não conseguiu eliminar o risco de retornar à Série C um ano após o acesso.

O time da casa começou melhor e abriu o placar logo aos três minutos em lance confuso. O goleiro Leandro Santos saiu mal do gol, perdeu a bola para Artur e reclamou de falta. O árbitro carioca João Batista de Arruda mandou seguir e o atacante passou por um zagueiro antes de finalizar contra o gol vazio.

Após o gol, o Guarani melhorou e quase empatou ainda na primeira etapa. Luiz Fernando cobrou falta e Caíque desviou de cabeça, mas a bola parou na trave direita do gol defendido por César.

O time paranaense seguiu melhor na segunda etapa e até chegou a balançar as redes aos 22 minutos em cabeceio de Edson Silva, mas o lance já estava parado por posição de impedimento do zagueiro.

Sentindo a ausência de seu principal armador, Fumagalli, que ficou no banco de reservas poupado para a próxima partida, o Guarani teve dificuldades para construir jogadas e chegar com perigo ao gol.

O Londrina, com mais posse de bola, administrou a vantagem até o apito final e garantiu a vitória sem grandes sustos, mantendo vivo o sonho de retornar à primeira divisão.

O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira pela 37.ª e penúltima rodada da Série B, quando recebe o Luverdense no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Um duelo direto contra o descenso. No sábado, o Londrina enfrenta o América-MG, novamente no Estádio do Café, para manter o sonho de chegar à elite.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 X 0 GUARANI

LONDRINA - César; Lucas Ramon, Dirceu, Edson Silva e Ayrton; Germano, Bidía (Romisson) e Marcinho (Rômulo); Negueba, Carlos Henrique (Alisson Safira) e Artur. Técnico: Cláudio Tencati.

GUARANI - Leandro Santos; Kevin (Serafim), Ewerton Páscoa, Diego Jussani e Salomão; Baraka, Lenon, Elias (Caíque), Luiz Fernando e Juninho (Evandro); Bruno Mendes. Técnico: Lisca.

GOL - Artur, aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Germano (Londrina); Diego Jussani e Baraka (Guarani).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.209 pessoas.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).