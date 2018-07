Londrina vence duelo direto com o Bahia e garante permanência no G4 da Série B

Com o resultado, o Londrina, que não perde há cinco rodadas, foi para os 48 pontos, contra 43 do Bahia, que acabou vendo seus concorrentes diretos abrirem vantagem na tabela de classificação.

O Londrina aproveitou o ímpeto de seus torcedores para pressionar o Bahia logo nos minutos iniciais. Aos sete minutos, após cobrança de falta de Zé Rafael, Anderson deu um leve desvio de cabeça para abrir o marcador. O clube baiano tentou responder na sequência com Hernane, que recebeu de Renato Cajá, mas chutou no meio do gol, facilitando a defesa de Marcelo Rangel.

A situação do Bahia seria muito pior se Muriel não tivesse espalmado o bonito chute de Zé Rafael, que exigiu boa defesa do goleiro após pegar a sobra do lateral cobrado por Léo Pelé. A bola chegou a pegar no travessão. Jô, em falha de Juninho, também teve a chance marcar. O atacante parou no arqueiro adversário, que voltou a salvar o time visitante.

O Bahia voltou acanhado para o segundo tempo, o que levou Guto Ferreira a tirar Juninho para colocar Renê Junior com quatro minutos de bola rolando. Um pouco antes, o time baiano por muito pouco não sofreu o segundo gol. Zé Rafael recebeu belo cruzamento de Anderson dentro da área e mandou, de primeira, para fora.

A partir daí, a partida caiu muito de produção. O time paranaense recuou sua marcação, truncou o meio de campo e impediu que o adversário chegasse com perigo. Guto Ferreira tentou colocar o time para frente com Régis, ex-Palmeiras, e Victor Rangel, ex-América-MG, mas as substituições não surtiram efeito e a equipe continuou sendo facilmente dominada.

Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Vasco no sábado, às 18h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. O Bahia volta a campo no domingo, às 19h30, para enfrentar o Tupi na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 1 X 0 BAHIA

LONDRINA - Marcelo Rangel; Lucas Ramon, Everton Sena, Marcondes e Léo Pelé; Germano, Anderson (Rafael Gava), Fillipe Soutto e Zé Rafael (Rondinelly); Keirrison (Alisson Safira) e Jô. Técnico: Cláudio Tencati.

BAHIA - Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho (Renê Junior) e Renato Cajá; Edigar Junio (Régis), Hernane Brocador e Misael (Victor Rangel). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS- Anderson, aos sete minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Fillipe Soutto (Londrina); Moisés e Misael (Bahia)

RENDA - R$ 132.407,00.

PÚBLICO - 6.368 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).