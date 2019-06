Londrina vence o Vila Nova no Serra Dourada e sobe para 3º lugar na Série B

Com um futebol eficiente na marcação, o Londrina surpreendeu o Vila Nova ao vencer, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado empurrou o time do Paraná para a terceira posição, com 13 pontos, deixando o time goiano perto da zona de rebaixamento, com seis pontos, na beira da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo, disputado sob forte calor de 30 graus, teve poucos lances de gols. Aos 34 minutos, o meia Alan Mineiro, do Vila, entrou na área e reclamou um toque na perna de Marcondes. Seria um pênalti, não marcado. O Londrina só ameaçou aos 46 minutos, num chute de Higor Leite e que Rafael Santos espalmou.

No começo do segundo tempo, o Londrina abriu o placar. Após levantamento na área, Alisson Safira deu um peixinho e tocou de cabeça. O Vila Nova reclamou um empurrão em cima do defensor. Depois disso, o time goiano foi em busca do empate, já esperando o visitante todo na defesa.

As chances foram aparecendo. As 15 minutos, numa cabeçada forte de Elias, o goleiro Matheus fez grande defesa. Aos 18 minutos, Alan Mineiro cobrou falta sob a barreira e Matheus tirou a bola do ângulo direito. Aos 24 minutos foi a vez de Erick chutar forte e Matheus espalmar de novo.

A torcida continuou apoiando o time que tinha maior volume de jogo e controlava as ações. Mas não conseguia as infiltrações, nem as finalizações. Não mudou o placar e saiu de campo debaixo de vaias.

Na sétima rodada, o Vila Nova vai enfrentar o Criciúma, no dia 8, às 16h30, em Santa Catarina. O Londrina vai receber o Cuiabá, às 19h15, de sexta-feira, dia 7.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 1 LONDRINA

VILA NOVA - Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Gastón Filgueira; Joseph (Elias), Ramon, Neto Moura e Alan Mineiro; Richard (Michel Douglas) e Gustavo Silva (Erick). Técnico: Eduardo Baptista.

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Marcondes, Augusto e Felipe Vieira; Matheus Bertotto (Wallace), Rômulo e Higor Leite (Arthur Caculé); Marcelinho, Alisson Safira (Carlos Henrique) e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

GOL - Alisson Safira, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Joseph, Michel Douglas e Gastón Filgueira (Vila Nova). Matheus Bertotto (Londrina).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmázio (MS).

RENDA - R$ 43.750.00.

PÚBLICO - 2.859 pagantes (3.761 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).