Londrina vence Paraná e avança na ponta do seu grupo na Primeira Liga

O Londrina confirmou na noite desta terça-feira a liderança do Grupo D da Primeira Liga ao vencer o Paraná pelo placar de 2 a 1, em partida realizada no Estádio do Café, pela terceira e última rodada da Fase de Grupos. Paulo Rangel, duas vezes, marcou para o time da casa, enquanto Jonas Pessalli diminuiu para os visitantes.

Com nove pontos, o Londrina não pode mais ser ultrapassado na tabela de classificação e, de quebra, complicou a situação do Paraná. Apesar de estar na vice-liderança, com três, precisa bater o Figueirense, em partida atrasada da segunda rodada para seguir em frente. A equipe catarinense ainda tem dois jogos a cumprir. Além do Londrina, mais três times estão classificados para as quartas de final. São eles: Internacional, Flamengo e Cruzeiro.

Aproveitando o apoio de seus torcedores, o Londrina abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio de Gava, Celsinho tentou de calcanhar, mas ficou na defesa de Marcos. Na sobra, Paulo Rangel cabeceou para o fundo das redes.

O atacante ainda fez mais um aos 45 minutos. Gava cobrou escanteio, Marcos se atrapalhou e não conseguiu interceptar. Paulo Rangel ficou com a sobra e colocou para dentro, 2 a 0. O Paraná só foi reagir no segundo tempo, em cobrança de pênalti convertida por Jonas Bessalli.

Em vantagem, o Londrina recuou afim de segurar o Paraná, mas sofreu para confirmar a vitória. A equipe visitante foi para cima e pressionou em busca do empate, que ficou na trave. Felipe Alves recebeu entre os zagueiros, ficou de frente para o gol, e chutou caprichosamente no poste.