Londrina vence Vila Nova-GO e fica a um empate do título da Série C O Londrina está a um empate da conquista do título da Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, no primeiro jogo da final, o time paranaense venceu o Vila Nova por 1 a 0, no Estádio do Café, no norte do Paraná, e garantiu vantagem para o confronto de volta. Além dos finalistas, Tupi-MG e Brasil-RS garantiram o acesso para a Série B em 2016.