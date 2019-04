Londrina x Bahia: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Com uma larga vantagem, o Bahia visita o Londrina nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio do Café, pelo segundo jogo da quarta fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, a equipe baiana goleou a paranaense por 4 a 0.

Londrina x Bahia terá transmissão ao vivo do canal SporTV. É possível assistir online ao jogo pelo site do SporTV e também pelo aplicativo SporTV Play.

Com o resultado obtido no primeiro jogo, o Bahia pode perder por até três gols de vantagem que avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar que na próxima fase, os confrontos serão definidos através de sorteio e a competição contará com a presença dos clubes participantes da Copa Libertadores da América.

O Bahia ainda curte a conquista do Campeonato Baiano sobre o Bahia de Feira. No domingo, a equipe comandada por Roger Machado venceu por 1 a 0 e como o primeiro jogo tinha sido 1 a 1, ficou com a taça. O time baiano estreia na Série A do Brasileirão neste domingo, contra o Corinthians, em Salvador.

O Londrina teve a semana livre para treinar e se preparar para o jogo desta quinta e, principalmente, para começar bem na Série B. A estreia do time paranaense acontece no sábado, contra o CRB, em Alagoas.

