Londrina x Corinthians: transmissão e horário do amistoso

O Corinthians faz seu último teste antes de voltar a disputa do Campeonato Brasileiro neste domingo, quando irá enfrentar o Londrina, às 11h (horário de Brasília), em amistoso que será realizado no estádio Willie Davids, em Londrina.

Onde assistir Londrina x Corinthians?

Londrina x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Fox Sports.

O Corinthians aproveitou a paralisação dos jogos para fazer testes em seu elenco e a partida com o Londrina será a terceira partida amistosa da equipe comandada por Fábio Carille. Antes, perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, de Ribeirão Preto, e venceu o Vila Nova por 2 a 1, em Goiânia.

Já o Londrina concentrou mais em fazer treinamentos para voltar bem na Série B. O time paranaense ocupa a terceira colocação, com 16 pontos, enquanto o Bragantino lidera com 19. O Londrina volta a campo no sábado, dia 13, para visitar o Operário-PR.

O Corinthians aparece na 10ªcolocação, com 12 pontos, 13 a menos que o líder Palmeiras. O time alvinegro volta a campo no domingo, dia 14, para encarar o CSA, na Arena Corinthians.