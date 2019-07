Londrina x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

O Londrina recebe o Vitória nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense busca entrar no G4: ocupa o sexto lugar, com 17 pontos. Já os baianos estão na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com sete pontos.

O duelo entre Londrina e Vitória será transmitido por SporTV e Premiere.

No Londrina, o atacante Dagoberto está relacionado e pode ser titular no lugar de Safira ou de Paulinho Moccelin. A equipe tem o desfalque do lateral-esquerdo Breno, suspenso, e terá o volante Matheus Bertotto improvisado no setor.

Dagoberto atuou pela última vez no dia 7 de junho, na partida contra o Cuiabá. Depois disso, o atacante foi liberado pelo Londrina para realizar trabalhos físicos em uma clinica particular em Maringá. Ele retomou os treinos com o elenco na última terça-feira.

No Vitória, o técnico Osmar Loss indicou que só fará mudança caso algum atleta apresente desgaste. A equipe vem de triunfo sobre o Criciúma na rodada passada, quando encerrou um jejum de sete jogos sem ganhar e deixou a lanterna do campeonato.

"Quando a gente tem a possibilidade de repetir, é uma tendência. Temos que fortalecer as ideias e quando se vence e se tem condição de colocar todas as potencialidades, a tendência é a repetição", afirmou Loss.