Longe de Auremir, Guarani passa a monitorar volantes de Corinthians e Inter

Em meio à indefinição sobre Auremir, que pertence ao Erzurumspor, da Turquia, o Guarani começou a se mobilizar em busca de mais um volante para o Campeonato Paulista. Longe de conseguir atrair um "medalhão" no mercado, como Arouca, que tem contrato com o Palmeiras, o clube passou a sondar a situação de jovens promessas. É o caso de Warian, do Corinthians, e Jeferson Lima, do Internacional.

Jeferson Lima tem 21 anos e é uma das principais promessas do clube gaúcho. Formado nas categorias de base do São Paulo e campeão da Libertadores Sub-20 em 2016, foi negociado com o time gaúcho e fez parte do time vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Inter vê com bons olhos a oportunidade de emprestar o jogador ao Guarani para ganhar mais experiência profissional, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro.

Warian começou a carreira no Remo, do Pará, mas foi adquirido pelo Corinthians em 2016 para jogador no time sub-20. Sem espaço, acabou emprestado ao Atlético-GO para o time de aspirantes - chegou a ser integrado no profissional, mas não atuou. Com 22 anos, ele também chegaria por empréstimo ao Guarani, aproveitando mais uma vez a boa relação do técnico Osmar Loss com o seu ex-clube da capital.

O Plano A do Guarani segue sendo Auremir, mas a negociação com o clube turco não está caminhando da forma que a diretoria esperava. Como o Campeonato Paulista começa menos de dez dias, a prioridade é acertar a contratação de um novo volante o mais rápido possível. A estreia está marcada para 19 de janeiro, às 21h30, contra o Bragantino, fora de casa.