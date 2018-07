Longe do acesso, Ceará perde do Luverdense na última rodada

Mesmo precisando de um milagre para conquistar o acesso à Série A de 2015, o Ceará não fez a sua parte e perdeu para o Luverdense por 1 a 0, no Estádio Passo das Emas. O Ceará terminou a Série B deste ano na oitava posição, com 57 pontos, e ficará mais um ano na segunda divisão. Já o Luverdense flertou com a zona de rebaixamento, mas terminou na 12.ª posição, com 50 pontos.

Com chances pequenas de acesso, o Ceará até ensaiou uma pressão no Luverdense, mas o primeiro tempo foi muito abaixo do esperado e o placar permaneceu sem alteração. Mesmo com o marasmo, o Luverdense conseguiu criar e teve a única chance de gol em cabeçada de Mateus Lima, após cruzamento de Paulinho.

Assim como no primeiro tempo, os jogadores reclamaram muito do calor no gramado do estádio no Mato Grosso. Mas os times melhoraram o rendimento na segunda etapa e o Luverdense quase abriu o placar em cobrança de falta, novamente com Paulinho.

No apagar das luzes, aos 44 minutos do segundo tempo, Matheus Lima aproveitou um rebote após o chute de Ricardo e completou para o gol, sem chances para Luis Carlos. Mal a bola rolou em seguida e o árbitro apitou o fim do confronto.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 1 X 0 CEARÁ

LUVERDENSE - Thomazella; Jean Patrick, Zé Roberto, Montoya e Paulinho; Júlio Terceiro, Clécio (Ricardo), Gilson e Samuel; Felipe Alves (Café) e Mateus Lima. Técnico: Maico Gaúcho.

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier, Sandro, Diego Ivo e Vicente (Marcos); Michel, João Marcos (Lulinha), Ricardinho e Eduardo (Felipe Amorim); Assisinho e Magno Alves. Técnico: PC Gusmão.

GOL - Matheus Lima aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Montoya (Luverdense); João Marcos e Michel (Ceará).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Passo das Emas, Lucas do Rio Verde (MT).