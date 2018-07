Longe do Corinthians, Pato e Emerson voltam à fase artilheira

Alexandre Pato e Emerson deixaram o Corinthians no início deste ano em baixa. Desgastados, os atacantes acabaram emprestados pela diretoria corintiana. No total, o clube gasta R$ 900 mil por mês com os atletas, que longe do Parque São Jorge, voltaram a ter destaque. Juntos, eles marcaram 14 gols no Campeonato Brasileiro deste ano.

O número corresponde a mais de 50% dos gols marcados pelo Corinthians no torneio. A equipe do técnico Mano Menezes marcou apenas 26 gols em 22 jogos. Guerrero é o maior artilheiro do time, com seis gols. O meia Jadson, envolvido diretamente na troca com Pato, fez quatro. Gil, Romarinho (também negociado) e Luciano balançaram a rede em três oportunidades. Fagner e Petros somam dois gols cada. Três jogadores têm um gol marcado: Elias, Guilherme e Malcom.

No São Paulo, Pato já marcou oito gols no Brasileirão - é o maior goleador da equipe. No total, desde que chegou ao clube, foram 11 gols em 28 partidas, média de 0,39 por confronto. No clube rival, o ex-atacante do Milan registrou média de 0,27 por jogo (17 gols em 62 partidas disputadas).

Emerson, por sua vez, chegou, na última rodada, à marca de seis gols em 15 jogos com a camisa do Botafogo - a média é de 0,4. No Corinthians, onde brilhou, especialmente nas temporadas 2011 e 2012, o atacante disputou 139 partidas e fez 22 gols (0,16 por confronto).

Pato foi contratado pelo Corinthians por R$ 40,5 milhões, em janeiro de 2013. Depois de 13 meses, o atacante acabou emprestado ao clube rival por um período de dois anos. Como o contrato com o time alvinegro acaba no fim de 2016, ele ainda terá pouco mais de 10 meses de vínculo com o clube.

Jadson, em contrapartida, foi contratado pelo São Paulo em 2012 por R$ 12 milhões. O jogador, que tinha contrato até o fim de 2014, é do Corinthians e ficará no clube até o dezembro de 2015. O time alvinegro arca com todo o salário do atleta. Emerson, por sua vez, ainda pertence ao Corinthians - o atacante retorna à equipe no começo do ano que vem.