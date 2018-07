Longe do G-4, atletas do Palmeiras querem foco na Copa do Brasil

Os jogadores do Palmeiras já não sonham mais com a classificação para a Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0 para o Vasco, sofrida neste domingo, no Allianz Parque, o time se distanciou do G4 do Campeonato Brasileiro e estacionou nos 48 pontos, a seis do quarto colocado do torneio, que atualmente é o Santos. "Agora é ganhar a Copa do Brasil porque o Brasileiro ficou um pouco difícil", afirmou Gabriel Jesus.

O xodó da torcida concordou com as críticas dos palmeirenses, que ao final da partida contra o Vasco disseram que ganhar a Copa do Brasil virou obrigação. "A gente está tendo vontade, isso ninguém pode dizer. Mas concordo que é obrigação ganhar a Copa do Brasil, para ano que vem termos mais alegrias."

O atacante Alecsandro acha que o time deve se concentrar na Copa do Brasil, pois é neste torneio que o time tem boas chances. "Em alguns jogos estamos tendo essa dificuldade e esperando tomar o gol para reagir. A gente tem de se concentrar. Acho que temos de ser realistas e, se a gente quer Libertadores, o foco total é na Copa do Brasil", comentou.

O goleiro Fernando Prass também criticou a postura do time e acha que o Palmeiras teve um primeiro tempo muito abaixo do que pode mostrar. "A gente tem de jogar e competir mais, e aí a Copa do Brasil será consequência. Temos de lutar e brigar para vencer as quatro partidas que faltam no Brasileiro", avisou.