Longe de elite, EUA esperam aprender após goleada para Argentina

Certamente havia muitas coisas que os Estados Unidos poderiam ter feito melhor ou diferente na semifinal da Copa América Centenário, na última terça-feira, contra a Argentina, em Houston. No entanto, é perfeitamente possível não existir nada que os jogadores pudessem fazer para neutralizar Lionel Messi em uma derrota por 4 a 0 que ilustra o quão ampla é a diferença entre o futebol dos Estados Unidos e o da elite das seleções.

O craque eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo deu o passe para Ezequiel Lavezzi abrir o placar no terceiro minuto e marcou um belo gol de falta aos 32 para se tornar o maior artilheiro da história da seleção da Argentina, com 55, sendo cinco marcados no torneio.

Depois, no segundo tempo, aos cinco minutos, Higuain marcou o terceiro gol argentino. E a vitória foi definida aos 41, quando Messi deu a assistência para o próprio Higuain fazer o seu quarto gol na Copa América.

Diante desse massacre, o técnico Jürgen Klinsmann tentou encarar a derrota dos Estados Unidos como um aprendizado. "Haverá sempre um passo para trás e, em seguida, iremos mais dois para a frente", disse. "Essa é uma parte do nosso processo. Eu disse aos caras para levantar a cabeça e apenas digerirem. A Argentina é uma equipe especial", acrescentou.

O treinador também avaliou que o gol sofrido nos minutos iniciais do duelo foi decisivo para a derrota, especialmente pelo aspecto psicológico. "Nesse momento, é tudo mental, e isso quando você já perdeu a batalha mental", disse Klinsmann. "Está claro que quando eles têm uma vantagem, eles não irão cedê-la mais. Eles sabem exatamente como se organizar atrás da bola rapidamente".

Klinsmann foi forçado a mudar a escalação dos Estados Unidos em razão das suspensões dos meio-campistas Jermaine Jones e Alejandro Bedoya e do atacante Bobby Wood. E ele avaliou que essas baixas tiveram peso na derrota. "Nós não conseguimos compensar o fato de ter perdido esses três caras", lamentou.

Agora a seleção dos Estados Unidos vai disputar no sábado, em Glendale, no Arizona, o terceiro lugar da Copa América Centenário, tentando se recuperar da sua maior derrota desde que foi massacrada pelo México por 5 a 0 na decisão da Copa Ouro em 2009.