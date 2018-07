Longe dos gramados desde outubro, argentino Lamela passa por nova cirurgia

O meia-atacante Erik Lamela, do Tottenham, precisou passar por uma nova cirurgia por causa de uma lesão no lado direito do quadril, informou o clube nesta quarta-feira. Longe dos gramados desde outubro do ano passado, quando operou o lado esquerdo, o argentino deve retornar aos gramados no início da próxima temporada.

"Erik Lamela foi submetido a uma cirurgia para tratar o lado direito do quadril. Ele passou pela sala de cirurgia recentemente devido a uma lesão no lado esquerdo e esta última operação não afetará seu tempo de recuperação", informou o clube. "Ele continuará a ser monitorado por nosso departamento médico antes de estar de volta para a temporada que vem".

No Tottenham desde 2013, Lamela tem contrato com o time até 2019. Na temporada passada, marcou 13 gols pela equipe inglesa. Porém, na atual, o argentino contribuiu pouco ao time, que já tem garantido o vice-campeonato do torneio que termina no próximo domingo.

Com 80 pontos e ainda dois jogos a disputar, o Tottenham tem dez pontos a menos que o já campeão Chelsea e cinco de vantagem sobre o terceiro colocado, o Manchester City, que só joga mais uma vez no torneio. Nesta quinta, às 15h45 (de Brasília), o time enfrenta o Leicester fora de casa, em jogo válido pela 34ª rodada do Inglês. No domingo, o Tottenham encerra a temporada contra o já rebaixado Hull City também fora de casa, às 11 horas.