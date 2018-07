Longe dos gramados há oito meses, Elias sente falta de ritmo de jogo

O sistema de som anuncia o nome de Elias com a camisa 7 e a torcida vai ao delírio na Arena Corinthians. Ídolo dos corintianos, o volante voltou a jogar uma partida oficial após oito meses nesta quinta-feira. Ainda tímido, até combateu, mostrou o mesmo espírito de luta que o consagrou no clube, mas acabou deixando o campo cansado durante o segundo tempo. Ele assume que não está 100% e pede mais "uns dois ou três jogos" para voltar a ser aquele jogador que o torcedor aprendeu a admirar.

"Foram uns seis meses sem jogar (na verdade, desde novembro pelo Flamengo), é muito tempo. Eu tenho muito a crescer ainda, sem jogar perde-se o tempo de bola, o campo ficou mais rápido que eu, mas uns 2 ou 3 jogos e estarei no ritmo dos outros", garantiu. "Vamos simular nos treinos como são os jogos para eu poder entrar o mais rápido na forma ideal", afirmou Elias.

O volante, contudo, aprovou a sua estreia e também a primeira vitória corintiana na nova casa. "Foi bom, vencemos uma grande equipe, um time que vai brigar até o final pelo título", disse. "E jogamos bem, claro. Depois eles apertaram a gente, o que é normal por se tratar de uma grande equipe e que está perdendo. Para mim, o mais importante é que vencemos", falou.

O sorriso no rosto, porém, revelou o gostinho especial na primeira vitória do Corinthians no estádio. "Uma hora tinha de acontecer, a equipe vinha trabalhando forte por essa vitória. Não tinha pressão, estávamos bem tranquilos e fico feliz que aconteceu na minha estreia".

Experiente, ele quer usar da maturidade que ganhou nesse tempo fora do clube, com passagem na Espanha e em Portugal, para dar suporte aos jogadores mais jovens do elenco. A primeira dica já foi dada: "Necessitamos melhorar um pouquinho na saída para o contra-ataque para matar o jogo mais rápido". A dica vale para jovens como Luciano e Romarinho.