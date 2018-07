Longuine comemora gol no Santos e é elogiado por Ricardo Oliveira

A goleada não veio, mas o sentimento dos santistas após mais uma vitória no Paulistão, que deixa a equipe como a dona da melhor campanha neste momento, é de satisfação. Todos deixaram o Pacaembu comemorando a bela apresentação do Santos diante do Água Santa pelo Paulistão apesar do placar de apenas 1 a 0.

Não fosse o goleiro Richard e o santista estaria comemorando outra goleada no Pacaembu - no primeiro jogo deste ano no estádio fez 4 a 1 no Mogi Mirim. Gabriel acertou a trave, Paulinho parou no poste duas vezes e Ricardo Oliveira, Rafael Longuine e até o volante Thiago Maia ficaram com o grito de gol entalado por causa do camisa 1 de Diadema.

Na verdade, Longuine festejou uma vez. Mas poderia mais. "Deus ajuda quem trabalha e meu trabalho foi bem feito toda a semana, ganhei confiança e sabia que nosso time tinha de ser intenso esta noite", afirmou o jovem herói da noite, que cumpriu bem sua missão de substituir Lucas Lima. "Foi importante o gol, o primeiro como titular na temporada, isso me motiva mais e aumenta a confiança."

Capitão do time, Ricardo Oliveira elogiou o bom comportamento de Longuine, "que deu conta do recado" e estava entusiasmado com o apresentado. "Uma grande apresentação. Temos jogadores muito velozes e quando conseguimos encaixar o um dois, fica difícil de segurar", afirmou. "Neste jogo fomos muito rápidos, achamos os espaços na base da velocidade e criamos muito."

O centroavante, que perdeu um gol ao também parar em Richard, reconheceu que a equipe não é a mesma sem Lucas Lima. Mas gostou de ver que ela também pode render sem o camisa 20. "Nós não tivemos a mesma dinâmica de quando ele está em campo, porém controlamos bem o jogo. Fizemos um primeiro tempo num nível muito alto, constante e valeu pela vitória. Mostramos um bom jogo coletivo."

"Valeu pela vitória, fomos muito ofensivos e merecemos ganhar", concluiu Victor Ferraz, um dos destaques da partida com ótima parceria com Gabriel pelo lado direito.