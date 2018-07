Lopes tem problemas para sua estreia no Vitória Apresentado na tarde desta sexta-feira, o novo técnico do Vitória, Antonio Lopes, viu que vai ter problemas para escalar o time que enfrenta o Goiás, no domingo, em Goiânia. E nem sequer poderá estar no banco de reservas em sua partida de estreia: suspenso por um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter ofendido o árbitro na partida entre Avaí, clube que treinava, e Cruzeiro, Lopes terá de pagar a punição no domingo. Em seu lugar, estará o auxiliar Miguel Ferreira Pereira, que chegou a Salvador junto com o treinador.