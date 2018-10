Lopetegui confia na escalação de Marcelo no clássico contra o Barcelona

O técnico Julen Lopetegui aposta que poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo no clássico deste domingo, às 12h15 (de Brasília) entre Real Madrid e Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, no Camp Nou.

Marcelo recebeu uma pancada no tornozelo direito no jogo contra o Viktoria Plzen, em duelo da Liga dos Campeões, na terça-feira. "Ele teve um golpe que o obrigou a sair do campo, mas está tudo bem", disse o treinador do Real, durante entrevista coletiva neste sábado.

Outra dúvida de Lopetegui é com relação a escalação de Isco Alarcón ou Marco Asensio. "Isco deixou para trás um mês de inatividade. Ele entrou na equipe duas vezes, mas sem completar os 90 minutos. Vamos decidir apenas amanhã (domingo)."

Desde a temporada 2010/2011 o Real Madrid sempre faz pelo menos um gol em jogos no Camp Nou. No total, foram 13 partidas e 24 gols marcados por seis atletas que estarão em ação neste domingo. A equipe da capital espanhola venceu quatro vezes na casa do rival neste período.

O Barcelona lidera o Espanhol, com 18 pontos, ao lado do Espanyol. O Real Madrid, com 14 pontos, é apenas o sétimo classificado, atrás de Valladolid, Atlético de Madrid, Sevilla (todos com 16 pontos) e Alavés (17).