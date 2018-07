Lopetegui convoca Espanha com Callejón e volta de Iniesta

Andres Iniesta vai liderar a seleção da Espanha nos seus jogos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 contra a Itália e a Albânia, em outubro, após se recuperar de uma lesão e ser convocado nesta sexta-feira pelo técnico Julen Lopetegui.

Ambos os jogos serão fora de casa, sendo o primeiro deles diante da Itália, no dia 6, em que a Espanha tentará se vingar da seleção que recentemente encerrou o seu sonho de conquistar o terceiro título continental consecutivo. Depois, no dia 9, será a vez de a seleção visitar a Albânia.

"O retorno de Andres é uma notícia muito boa para nós", disse Lopetegui. "Ele tem jogado de forma consistente desde o mês passado. Estamos felizes que ele esteja aqui, acima de tudo diante dos rivais que temos de enfrentar".

A inclusão mais notável na relação foi a do atacante José Callejón, do Napoli, no lugar de Paco Alcácer, recém-contratado pelo Barcelona, que foi descartado. Ele vai se juntar a um ataque que também contará com Diego Costa, Alvaro Morata, Nolito e Vitolo.

O meia Isco retornou ao time em detrimento de Marco Asensio, seu colega de equipe no Real Madrid. O goleiro Sergio Rico, do Sevilla, e o zagueiro Nacho Fernandez, do Real, também estão de volta à seleção após ficarem fora da primeira lista de Lopetegui.

A derrota por 2 a 0 para a Itália nas oitavas de final da Eurocopa de 2016 marcou o fim da longa e bem-sucedida passagem de Vicente del Bosque como treinador da Espanha. Lopetegui assumiu a equipe campeã do mundo em 2010 e europeia em 2008 e 2012 com a missão de rejuvenescê-la.

Sob o comando de Lopetegui, a Espanha massacrou Lichtenstein por 8 a 0 em seu primeiro jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, após bater a Bélgica em um amistoso na sua estreia. Iniesta ficou fora desses dois jogos por causa de uma lesão no joelho.

Itália e Albânia também venceram seus compromissos de estreia no Grupo G do torneio classificatório. "Estes são dois jogos importantes, mas eles não são definitivos", disse Lopetegui. "Nós sabemos o quão duro eles vão ser e estamos motivados para encarar o desafio. Nós não vamos nos contentar com empates".

Confira a lista de convocados da seleção espanhola:

Goleiros: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Sergio Rico (Sevilla).

Defensores: Nacho Fernandez (Real Madrid), Jordi Alba (Barcelona), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Javi Martinez (Bayern de Munique).

Meio-campistas: Jorge "Koke" Resurrección (Atlético de Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Saul Ñiguez (Atlético de Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), David Silva (Manchester City), Lucas Vazquez (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern de Munique), Andres Iniesta (Barcelona), Francisco "Isco" Alarcon (Real Madrid).

Atacantes: Jose Callejon (Napoli), Victor "Vitolo" Machin (Sevilla), Alvaro Morata (Real Madrid), Diego Costa (Chelsea), Manuel "Nolito" Agudo (Manchester City).