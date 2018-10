Lopetegui diz que vitória na Liga dos Campeões será momento da 'virada' do Real

A vitória do Real Madrid sobre o Viktoria Plzen por 2 a 1, nesta terça-feira, trouxe um pouco de alívio para o técnico Julen Lopetegui. Depois de cinco partidas sem vencer, o treinador revelou que o triunfo será o ponto da "virada" para a equipe espanhola sob a sua gestão.

"Nós merecemos ganhar sem fazer um jogo brilhante em que tivemos muitas ocasiões claras. Nós ficamos com o resultado positivo, temos que continuar crescendo e temos um importante jogo no domingo", disse ele, referindo-se ao clássico com o Barcelona, em rodada do Campeonato Espanhol.

Em entrevista coletiva, Lopetegui ficou surpreso quando um jornalista disse que ele parecia aborrecido e infeliz apesar de conseguir uma vitória com o que terminou com uma série de jogos ruins sem vencer.

"Você estudou psicologia?" (Para o jornalista) eu sorrio um pouco, mas estou contente. Eu estou bem, realmente. Estou mais feliz que o dia do Levante porque conseguimos vencer. Com mais tranquilidade e em um ambiente mais silencioso, os objetivos virão. É por isso que insisto na importância de ganhar. Um pouco cansado, mas feliz", acrescentou, ao citar a derrota do Real para o Levante por 2 a 1, no sábado, pelo Espanhol.

O técnico reconheceu que o seu time ainda pode jogar "melhor", pois dos cinco jogos que a equipe perdeu, só teria merecido contra o Sevilla e destacou que esse triunfo dá segurança ao time".

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Lopetegui levará cerca de 18 milhões de euros (R$ 76,5 milhões) caso seja demitido do clube. O valor está ligado à três temporadas que o treinador assinou para comandar o Real Madrid.