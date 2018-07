Lopetegui fala em 'desafio apaixonante' montar Real Madrid sem Cristiano Ronaldo

O técnico Julen Lopetegui disse nesta segunda-feira não se preocupar com a perda do principal astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Em entrevista coletiva concedida no Hard Rock Stadium, em Miami, o espanhol afirmou que será um "desafio apaixonante" pensar em uma nova equipe sem sua principal referência.

+ Em Turim, Cristiano Ronaldo se apresenta à Juventus e inicia pré-temporada

"Quando cheguei ao clube, ele manifestou sua intenção de sair. A partir daí, como treinador, penso que será um desafio apaixonante reinventar a equipe sem o Cristiano Ronaldo. Fazer um time competitivo, com ambição e que brigue por todos os títulos. É isso que tentaremos fazer, com os grandes jogadores e o elenco que temos", afirmou.

O Real Madrid está em Miami para enfrentar o Manchester United, na quarta-feira, pelo torneio amistoso de pré-temporada chamado International Champions Cup. Para o restante do ano, Lopetegui disse que sua principal expectativa ficará em torno do grande desempenho de Gareth Bale.

"Evidentemente, é preciso reconhecer que Cristiano Ronaldo é um dos jogadores mais importantes da história recente do clube. Mas ele quis sair e o clube facilitou sua saída reconhecendo seu legado. Agora estamos contentes que Bale está com a gente e convencido de que fará um grande ano. Ele vai nos ajudar e trabalharemos por ele", informou.

O treinador acha que agora o futebol da equipe ficará mais coletivo. "A grandeza do Real Madrid está acima de tudo. Desejo ao Cristiano Ronaldo toda sorte do mundo na Juventus. Trataremos de trilhar nosso caminho. Será uma missão exigente remontar essa equipe", prosseguiu.

Questionado se pediu a contratação de reforços após a saída do principal astro, ele desconversou. "Sou técnico do elenco que temos. Estou convencido de que vamos atender todas as exigências do Real Madrid. Estamos encantados com a equipe que temos, independentemente se vão sair ou chegar jogadores", disse.

PACIÊNCIA COM VINICIUS JUNIOR

Por fim, Lopetegui comentou sobre um dos jogadores mais jovens do atual elenco, o brasileiro Vinicius Junior, de 18 anos. "Tremendamente jovem e muito bom para a idade que tem. Para todos os efeitos é nosso jogador, treinará com a gente e entrará quando considerarmos o momento. Trabalharemos para que ele se adapte ao futebol europeu", informou.

O brasileiro está no grupo que viajou para os Estados Unidos. O elenco foi desfalcado dos jogadores que disputaram a Copa do Mundo da Rússia: Sergio Ramos, Varane, Modric, Kovacic, além dos brasileiros Marcelo e Casemiro.

"Vamos usar esse amistoso contra o United para ver como está nossa preparação. O United está com a preparação um pouco mais adiantada do que a nossa. Disputará seu quinto jogo. Será um jogo complicado, mas estamos prontos", finalizou.