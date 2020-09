Lopetegui prevê Sevilla motivado e inspirado diante do 'grandioso' Bayern

O técnico Julen Lopetegui espera uma equipe do Sevilla muito motivada e inspirada para enfrentar o Bayern de Munique, nesta quinta-feira, para a disputa da Supercopa da Europa, às 16 horas (horário de Brasília), em Budapeste, na Hungria.

"Tudo fica em segundo plano. Trata-se de um jogo que desperta grande ilusão. Vamos ter pela frente um rival grandioso, equipe de uma qualidade que há muito tempo não se tinha na Europa. Por tudo isso, espero que meus jogadores estejam motivados a realizar uma grande partida", disse o treinador espanhol, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva on line.

O treinador não quis fazer comparações entre sua equipe, campeã da Liga Europa, com os atuais campeões da Liga dos Campeões. "Esta não é minha função. Eu tenho de treinar, preparar e escalar minha equipe", afirmou Lopetegui, que prometeu colocar em campo a melhor formação possível, devido "à qualidade do rival que teremos de enfrentar."

O treinador aproveitou para reclamar do calendário pós-pandemia, no qual o time espanhol só pôde ser submetido a treinamentos em 12 dias desde 21 de agosto, quando os jogos foram retomados na Europa. Por esta razão, Lopetegui afirmou que não vai poder instaurar na equipe algo diferente na parte tática. "Algumas variações táticas ocorrem durante as partidas, ainda mais em uma decisão tão importante como esta que teremos."